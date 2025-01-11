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Запеканка с рыбой по-португальски: рецепт вкуснейшего легкого блюда

Как готовить запеканку с рыбой по-португальски (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Рыбная запеканка - необыкновенно простое и вкусное блюдо для обеда или ужина. Сочетание рыбы с овощами делает блюдо похожим на рагу, которое дополняется соусом из масла и сыра.

О том, как приготовить легкую запеканку с рыбой по-португальски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.

Что нужно для запеканки с рыбой

Для того, чтобы приготовить этот легкий обед или ужин, необходимы такие продукты:

  • филе трески - 400 г
  • морковь - 1 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • томаты - 3 шт.
  • сыр - 50 г
  • мука - 20 г
  • сливочное масло (жирность 73%) - 30 г
  • зелень - по вкусу
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу

Как готовить запеканку с рыбой по-португальски

Помойте филе рыбы, а затем нарежьте его небольшими кусочками. Посолите и поперчите рыбу с каждой стороны. Чтобы приготовить эту запеканку по-португальски, вместо трески также можно использовать филе минтая или хека.

Помойте и нарежьте полукольцами помидоры. Этот ингредиент смягчит рыбу, поэтому является необходимым для блюда. Важно нарезать овощ не слишком толсто, но и не слишком тонко, чтобы вкус ингредиента чувствовался в готовом блюде.

Также почистьте лук и морковь, а затем нарежьте их тонкими кольцами. Подготовленные ингредиенты можно перекладывать в форму для запекания, которую предварительно необходимо смазать сливочным или растительным маслом.

Сначала выложите слой рыбы, затем помидоры, лук и морковь. По желанию этот шаг можно повторить несколько раз. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 20 минут.

Тем временем приготовьте заливку. Для этого растопите масло на сковороде, всыпьте муку и соль, а также влейте немного воды. Помешивая ингредиенты, доведите соус до кипения и проварите его в течение 2 минут.

Полейте рыбу с овощами соусом и присыпьте натертым сыром. После этого запекайте блюдо еще 10 минут. Перед подачей посыпьте запеканку измельченной зеленью.

Кстати, недавно мы писали о том, как готовить ризотто с грибами и курицей.

Кроме этого, рассказывали, как готовить хека с овощами в сметане.

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