Запеканка с рыбой по-португальски: рецепт вкуснейшего легкого блюда

Рыбная запеканка - необыкновенно простое и вкусное блюдо для обеда или ужина. Сочетание рыбы с овощами делает блюдо похожим на рагу, которое дополняется соусом из масла и сыра.
О том, как приготовить легкую запеканку с рыбой по-португальски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Shuba.
Для того, чтобы приготовить этот легкий обед или ужин, необходимы такие продукты:
Помойте филе рыбы, а затем нарежьте его небольшими кусочками. Посолите и поперчите рыбу с каждой стороны. Чтобы приготовить эту запеканку по-португальски, вместо трески также можно использовать филе минтая или хека.
Помойте и нарежьте полукольцами помидоры. Этот ингредиент смягчит рыбу, поэтому является необходимым для блюда. Важно нарезать овощ не слишком толсто, но и не слишком тонко, чтобы вкус ингредиента чувствовался в готовом блюде.
Также почистьте лук и морковь, а затем нарежьте их тонкими кольцами. Подготовленные ингредиенты можно перекладывать в форму для запекания, которую предварительно необходимо смазать сливочным или растительным маслом.
Сначала выложите слой рыбы, затем помидоры, лук и морковь. По желанию этот шаг можно повторить несколько раз. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 20 минут.
Тем временем приготовьте заливку. Для этого растопите масло на сковороде, всыпьте муку и соль, а также влейте немного воды. Помешивая ингредиенты, доведите соус до кипения и проварите его в течение 2 минут.
Полейте рыбу с овощами соусом и присыпьте натертым сыром. После этого запекайте блюдо еще 10 минут. Перед подачей посыпьте запеканку измельченной зеленью.
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