Запеканка с рыбой по-португальски: рецепт вкуснейшего легкого блюда

Что нужно для запеканки с рыбой

Для того, чтобы приготовить этот легкий обед или ужин, необходимы такие продукты:

филе трески - 400 г

морковь - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

томаты - 3 шт.

сыр - 50 г

мука - 20 г

сливочное масло (жирность 73%) - 30 г

зелень - по вкусу

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить запеканку с рыбой по-португальски

Помойте филе рыбы, а затем нарежьте его небольшими кусочками. Посолите и поперчите рыбу с каждой стороны. Чтобы приготовить эту запеканку по-португальски, вместо трески также можно использовать филе минтая или хека.

Помойте и нарежьте полукольцами помидоры. Этот ингредиент смягчит рыбу, поэтому является необходимым для блюда. Важно нарезать овощ не слишком толсто, но и не слишком тонко, чтобы вкус ингредиента чувствовался в готовом блюде.

Также почистьте лук и морковь, а затем нарежьте их тонкими кольцами. Подготовленные ингредиенты можно перекладывать в форму для запекания, которую предварительно необходимо смазать сливочным или растительным маслом.

Сначала выложите слой рыбы, затем помидоры, лук и морковь. По желанию этот шаг можно повторить несколько раз. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте блюдо в течение 20 минут.

Тем временем приготовьте заливку. Для этого растопите масло на сковороде, всыпьте муку и соль, а также влейте немного воды. Помешивая ингредиенты, доведите соус до кипения и проварите его в течение 2 минут.

Полейте рыбу с овощами соусом и присыпьте натертым сыром. После этого запекайте блюдо еще 10 минут. Перед подачей посыпьте запеканку измельченной зеленью.