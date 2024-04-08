Запечений перець з сиром - незвичний рецепт легкої вечері

Що треба для запечених перців з сиром

Для того, щоб приготувати цю смачну і нескладну вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:

Солодкий перець - 450 г

Вершковий сир - 115 г

Бринза - 115 г

Перець - 1/4 ч. л.

Сіль - до свого смаку

Олія (бажано оливкова) - 1 ст. л.

Орегано - 1/4 ч. л.

Часник сушений - 1/4 ч. л.

Петрушка - 1 гілочка

Як готувати перці з сиром

Для початку необхідно підготувати перці - вимийте їх, розріжте уздовж на дві половини та очистьте від насіння. Петрушку промийте, заберіть зайву вологу рушником, розділіть на маленькі гілочки.

Готувати сирну начинку досить легко - перекладіть сир до глибокої миски та додайте часник, орегано та чорний перець.

Обов'язково продегустуйте суміш до того, як додавати сіль, адже такий сир може бути достатньо солоним - в цьому разі солити начинку не треба. Розімніть начинку до однорідної пастоподібної консистенції.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поки чекаєте, змастіть перці олією та наповніть сиром. Викладіть половинки перців з начинкою на деко сиром догори. Запікати перці в духовці необхідно 10 хвилин, не перепікаючи.

Після цього перевірте перці ложкою чи виделкою: якщо вони м'які - це свідчить про готовність. Дістаньте перці з духовки, зачекайте, поки вони охолонуть, і прикрасьте петрушкою.