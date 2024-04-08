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Запечений перець з сиром - незвичний рецепт легкої вечері

Сир - незвичний інгредієнт для запечених перців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Хоча зазвичай як начинку для перців використовують м'ясо або рис, зміна інгредієнтів відкриває страву з нового боку. Як виявилось, сир - чудовий компонент, який надасть перцям цікавого смаку.

Про те, як готувати запечені з сиром перці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.

Що треба для запечених перців з сиром

Для того, щоб приготувати цю смачну і нескладну вечерю, вам потрібні такі інгредієнти:

  • Солодкий перець - 450 г
  • Вершковий сир - 115 г
  • Бринза - 115 г
  • Перець - 1/4 ч. л.
  • Сіль - до свого смаку
  • Олія (бажано оливкова) - 1 ст. л.
  • Орегано - 1/4 ч. л.
  • Часник сушений - 1/4 ч. л.
  • Петрушка - 1 гілочка

Як готувати перці з сиром

Для початку необхідно підготувати перці - вимийте їх, розріжте уздовж на дві половини та очистьте від насіння. Петрушку промийте, заберіть зайву вологу рушником, розділіть на маленькі гілочки.

Готувати сирну начинку досить легко - перекладіть сир до глибокої миски та додайте часник, орегано та чорний перець.

Обов'язково продегустуйте суміш до того, як додавати сіль, адже такий сир може бути достатньо солоним - в цьому разі солити начинку не треба. Розімніть начинку до однорідної пастоподібної консистенції.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Поки чекаєте, змастіть перці олією та наповніть сиром. Викладіть половинки перців з начинкою на деко сиром догори. Запікати перці в духовці необхідно 10 хвилин, не перепікаючи. 

Після цього перевірте перці ложкою чи виделкою: якщо вони м'які - це свідчить про готовність. Дістаньте перці з духовки, зачекайте, поки вони охолонуть, і прикрасьте петрушкою.

До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати вечерю за 15 гривень.

Крім цього, розповідали про те, як готувати пухкі сирники з манкою.

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