Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов
Когда обычные блюда из картофеля уже надоели, но вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое - попробуйте сделать запеченный драник с мясом и грибным соусом.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), простым рецептом на своей странице в Instagram поделилась фуд-блогерша с ником Жанна Колючка.
Готовим запеченный драник с фаршем и грибами
Для удобства блогерша разделила список ингредиентов на три части (сам драник, мясная котлета и соус). По словам автора рецепта, это блюдо очень вкусное и точно стоит вашего внимания.
Итак, для приготовления драника вам понадобятся следующие продукты:
- 4 картофелины
- 1 лук
- столовая ложка муки
- столовая ложка сметаны
- 1 яйцо
- соль с перцем и сухой чеснок - по вкусу
- 1 чайная ложка лимонного сока (по желанию).
А для мясной котлеты возьмите следующие ингредиенты:
- 500 граммов фарша
- половину луковицы
- соль, чеснок, сушеные травы, перец - по вкусу.
Для соуса возьмите:
- 6-8 шампиньонов
- сухой чеснок
- 100 граммов сыра
- соль и перец - по вкусу
- 150 миллилитров сливок
- 1 луковицу.
Дерун в духовке - видео
Описание рецепта
Начнем приготовление. Натрите картофель и лук, обязательно делайте это одновременно, чтобы масса для драника не стала темной. Затем отожмите натертые овощи, добавьте туда яйцо и муку, а также сметану, немного лимонного сока, соль и перец.
Из этой массы у вас получится два больших деруна. Выкладывайте "тесто" на нагретую сковороду с маслом, когда первая сторона подрумянится - переверните драник. Здесь стоит учесть, что "лепешка" будет мягкой и может порваться. Поэтому переворачивайте ее с помощью тарелки.
Драники (скриншот)
Мясная котлета готовится просто - натрите в фарш половинку лука, добавьте специи и обязательно "выбейте" массу. Затем равномерно выложите все это на сковороду. Жарьте и переворачивайте котлету так же, как и драники.
Котлета для драников (скриншот)
А для соуса обжарьте нарезанные грибы и лук, добавьте сливки, специи. Затем тушите все это 5-7 минут, до загущения.
Далее возьмите форму для запекания. Выложите первый драник, сверху выливайте треть грибного соуса, затем присыпьте натертым сыром. Далее кладите котлету, снова добавьте грибной соус и сыр, закрывайте вторым драником и вылейте остатки соуса и засыпьте все сыром.
Готовый драник (видео)
Запекайте драник в течение 10 минут. Затем, когда блюдо немного остынет, нарезайте порционно и подавайте на стол со сметаной и зеленью.
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