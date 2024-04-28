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Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов

Воскресенье 28 апреля 2024 15:16
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Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов Как приготовить картофель с фаршем в духовке (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Когда обычные блюда из картофеля уже надоели, но вы хотите приготовить что-нибудь вкусненькое - попробуйте сделать запеченный драник с мясом и грибным соусом.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), простым рецептом на своей странице в Instagram поделилась фуд-блогерша с ником Жанна Колючка.

Готовим запеченный драник с фаршем и грибами

Для удобства блогерша разделила список ингредиентов на три части (сам драник, мясная котлета и соус). По словам автора рецепта, это блюдо очень вкусное и точно стоит вашего внимания.

Итак, для приготовления драника вам понадобятся следующие продукты:

  • 4 картофелины
  • 1 лук
  • столовая ложка муки
  • столовая ложка сметаны
  • 1 яйцо
  • соль с перцем и сухой чеснок - по вкусу
  • 1 чайная ложка лимонного сока (по желанию).

А для мясной котлеты возьмите следующие ингредиенты:

  • 500 граммов фарша
  • половину луковицы
  • соль, чеснок, сушеные травы, перец - по вкусу.

Для соуса возьмите:

  • 6-8 шампиньонов
  • сухой чеснок
  • 100 граммов сыра
  • соль и перец - по вкусу
  • 150 миллилитров сливок
  • 1 луковицу.

Дерун в духовке - видео

Описание рецепта

Начнем приготовление. Натрите картофель и лук, обязательно делайте это одновременно, чтобы масса для драника не стала темной. Затем отожмите натертые овощи, добавьте туда яйцо и муку, а также сметану, немного лимонного сока, соль и перец.

Из этой массы у вас получится два больших деруна. Выкладывайте "тесто" на нагретую сковороду с маслом, когда первая сторона подрумянится - переверните драник. Здесь стоит учесть, что "лепешка" будет мягкой и может порваться. Поэтому переворачивайте ее с помощью тарелки.

Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов

Драники (скриншот)

Мясная котлета готовится просто - натрите в фарш половинку лука, добавьте специи и обязательно "выбейте" массу. Затем равномерно выложите все это на сковороду. Жарьте и переворачивайте котлету так же, как и драники.

Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов

Котлета для драников (скриншот)

А для соуса обжарьте нарезанные грибы и лук, добавьте сливки, специи. Затем тушите все это 5-7 минут, до загущения.

Далее возьмите форму для запекания. Выложите первый драник, сверху выливайте треть грибного соуса, затем присыпьте натертым сыром. Далее кладите котлету, снова добавьте грибной соус и сыр, закрывайте вторым драником и вылейте остатки соуса и засыпьте все сыром.

Запеченный драник с мясом и грибами: очень вкусное блюдо из обычных продуктов

Готовый драник (видео)

Запекайте драник в течение 10 минут. Затем, когда блюдо немного остынет, нарезайте порционно и подавайте на стол со сметаной и зеленью.

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