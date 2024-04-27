Без магазинного майонезу: легкий та швидкий салат з квасолею
Зазвичай святкові та повсякденні салати часто асоціюються з майонезами та іншими магазинними соусами, які не завжди корисні для здоров'я та фігури. Втім, з'явився сучасний та дуже смачний рецепт салату з квасолею та огірками, який усім сподобається.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Прості рецепти".
Для приготування салату вам знадобляться такі інгредієнти:
- квасоля консервована
- цибуля
- солоний огірок
- зелень
- сіль та цукор
- олія (приблизно 100 мілілітрів)
- чорний перець
- гірчиця у зернах
- яблучний оцет.
Кількість інгредієнтів ви можете регулювати на власний розсуд. Звісно, основний "гість" салату - квасоля.
Почнемо приготування. Наріжте цибулю, найкращий варіант - чверть кільця. Перекладіть її у миску, присипте дрібками цукру та солі, а потім налийте трохи оцту. Після цього ретельно усе перемішайте, а далі заливайте цибулю окропом, аби вона промаринувалася.
І поки цибуля "доходить" (на це потрібно приблизно 10 хвилин), зробіть домашній соус. Для цього злийте рідину з квасолі в чашу блендера. Туди ж додавайте гірчицю в зернах, додавайте олію та чорний перець. Збивайте усе це занурювальним блендером протягом хвилини. Коли соус стане густим - він готовий.
Наріжте огірки та змішайте їх з квасолею. Додавайте зелень, мариновану цибулю. Потім заправте усе соусом та ретельно усе перемішайте. Легкий та швидкий салат можна одразу подавати до столу.
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