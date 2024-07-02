Запечене ризото з моцарелою та базиліком: рецепт італійського гарніру до м'яса

Що потрібно для ризото з базиліком та моцарелою

Для приготування такого духмяного гарніру потрібні наступні продукти:

оливкова олія - 2 ст. л.;

цибуля - 1 шт.;

рис - 300 г;

вино - 100 мл;

гарячий овочевий бульйон - 750 мл;

помідори черрі - 100 г;

пармезан - 25 г;

моцарела - 150 г;

панірувальні сухарі - 25 г;

листя базиліку - невелика жменя.

Як готувати запечене ризото з моцарелою і базиліком

Розпочніть приготування з підготовки овочів, зелені та сиру. Очистьте цибулю і наріжте маленькими кубиками.

Помідори чері помийте і розріжте навпіл. Не варто нарізати помідори дрібніше - після тушкування вони зменшаться у розмірах, тож чим меншими будуть шматочки - тим складніше їх буде відчути на смак.

Для створення скоринки запеченого ризото пармезан необхідно натерти на маленькій тертці. Моцарелу, яка досить м'яка, можна просто нарізати невеликими шматочками довільної форми.

Листя базиліку промийте, розкладіть на серветках, щоб прибрати зайву вологу - або скористайтеся ситом. Після цього відкладіть декілька дрібних листочків для прикраси страви перед подачею, а решту подрібніть ножем.

Поставте розігріватися духовку до 200 градусів. Нагрійте 1 ст. л. олії у пательні, яку можна використовувати як форму для запікання, всипте цибулю.

Смажте цибулю на маленькому вогні протягом 8-10 хвилин, до золотистого кольору. Після цього всипте рис і ретельно перемішайте інгредієнти для ризото.

Для цього рецепту радять обирати короткозернистий рис, наприклад, Арборіо, який, після приготування, відрізняється кремоподібною текстурою завдяки високому вмісту крохмалю.

Влийте вино, якщо ви його використовуєте, і готуйте рис протягом 2 хвилин, поки рідина не вбереться. Потім налийте гарячий бульйон і швидко перемішайте рис з цибулею. Після цього поставте форму в духовку і запікайте рис протягом 10 хвилин.

Дістаньте форму з духовки, додайте до ризото помідори, подрібнений базилік, половину пармезану та, за бажанням, приправи. Злегка розрівняйте поверхню страви ложкою, а потім рівномірно розкладіть шматочки моцарели.

Посипте ризото зверху панірувальними сухарями та пармезаном, що залишився, і полийте рештою оливкової олії.

Знову поставте страву в духовку і запікайте ще протягом 10-15 хвилин, доки рис не розвариться, а сир не перетвориться на хрустку скоринку.

Після цього дайте страві трохи охолонути протягом кількох хвилин, посипте відклаженими листочками базиліку і подавайте ризото до столу.