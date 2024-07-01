Легко, смачно і незвично: рецепт перевернутого м'ясного пирога на пательні

Хоча м'ясним пирогом навряд кого здивуєш, приготування на пательні робить смаку цього пирога абсолютно інакшим, а сам процес приготування - легшим. Таку смачну страву можна готувати як закуску або ж подавати з салатами чи овочами.

Про те, як готувати пиріг з м'ясом на пательні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Апетитна Мелодія".

Що потрібно для пирога з м'ясом

Для приготування цього перевернутого пирога на пательні, потрібні такі інгредієнти:

фарш - 450 г;

цибуля - 1 шт.;

борошно - 150 г;

яйця - 3 шт.;

розпушувач - 10 г;

кефір - 200 мл;

олія - для смаження;

зелень - до смаку;

сир - 50 г;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати пиріг з м'ясом на пательні

Фарш для цього пирога можна обрати будь-який - курячий, яловичий чи свинину - відповідно до своїх вподобань. Так само можна зробити фарш самостійно або ж придбати вже готовий.

Промийте зелень, розкладіть її на паперовому рушнику чи серветках, щоб прибрати зайву вологу. Очистьте цибулю, наріжте її маленькими кубиками - навіть якщо робите фарш самостійно.

В цьому рецепті цибуля є окремим інгредієнтом, її текстура та смак мають відчуватися - чого складніше досягти, якщо подрібнити її з м'ясом у фарш.

Розігрійте в глибокій пательні олію та злегка присмажте цибулю - до розм'якшення. Потім перекладіть фарш до пательні і смажте його до світло-коричневого кольору, розбиваючи ложкою грудочки.

Готова начинка для м'ясного пирога (скриншот / Апетитна Мелодія)

Додайте до свого смаку сіль, перець та інші спеції, ретельно перемішайте і продовжте тушкувати. В цей час приготуйте тісто.

Розбийте в миску з кефіром яйця та злегка збийте інгредієнти до однорідної консистенції. Після цього додайте розпушувач - і ще раз ретельно перемішайте.

Поступово додайте борошно, кожного разу перемішуючи тісто. Готове тісто має бути досить густим, проте залишатися рідиною.

Готове тісто для перевернутого м'ясного пирога (скриншот / Апетитна Мелодія)

Обережно вилийте тісто на фарш, розподіливши його рівномірно поверх начинки. Накрийте пательню кришкою і готуйте пиріг протягом 20 хвилин, на невеликому вогні. В цей час натріть сир, помийте та подрібніть зелень.

Після цього зніміть кришку, накрийте пательню пергаментом, а потім - тарілкою. Притримуючи тарілку, переверніть пательню - щоб пиріг опинився на тарілці.

Тримаючи пергамент, обережно перемістіть пиріг до пательні, залишивши під ним папір. Начинка повинна бути зверху. Присипте пиріг сиром та зеленню, накрийте пательню кришкою і готуйте протягом 5 хвилин, щоб сир розплавився.

Після цього обережно дістаньте пиріг, розріжте на шматочки і - і можна пригощатися.