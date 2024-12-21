Запечена скумбрія: рецепт ефектної страви до Нового року

Що потрібно для запеченої скумбрії

Для того, щоб приготувати запечену скумбрію до Нового року, знадобляться такі продукти:

скумбрія - 1 шт.

оливки для прикрашання - 15 шт.

оливкова олія - 2 ст. л.

сіль - 0,5 ч. л.

коріандр - 0,5 ч. л.

паприка - 1 ч. л.

зелень - до смаку

Як готувати запечену скумбрію

Для того, щоб приготувати запечену скумбрію, рибу потрібно промити, відділивши голову. Почистьте скумбрію, відріжте плавники та, зробивши надріз, витягніть хребет риби.

Це потрібно робити обережно, щоб спинка риби залишилась цілою. Також відріжте хвіст риби. Після цього зробіть з кожного боку риби від спини надрізи завширшки 2 см.

Як готувати запечену скумбрію (скриншот / Лілія Цвіт)

Застеліть деко пергаментом та викладіть на нього скумбрію внутрішньою частиною донизу. Кожен шматочок скумбрії потрібно вивернути так, щоб вони лежали на пергаменті боковою частиною.

Як підготувати скумбрію до запікання (скриншот / Лілія Цвіт)

Приготуйте соус для змащення скумбрії. Для цього в невеликій мисці змішайте сіль з коріандром, паприкою та оливковою олією. За бажанням можна додати щіпку перцю або сушеного часнику.

Ретельно змастіть рибу соусом за допомогою силіконового пензлика. Рівномірність нанесення соусу забезпечує ароматну скоринку.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Запікайте скумбрію приблизно протягом 25 хвилин. Головною ознакою готовності риби буде рум'яна скоринка.

Щоб ефектно подати запечену скумбрію до святкового столу, викладіть рибу на листя салату. Також прикрасьте скумбрію оливками без кісточок - це не лише покращить вигляд риби, але стане смачним доповненням до страви.