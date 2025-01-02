Запечена курка з яблуками: рецепт страви для вишуканої вечері

Що потрібно для запеченої курки

Для того, щоб приготувати запечену курку по-домашньому, знадобляться такі продукти:

курка - 1 шт.

картопля - 1 кг

яблука (середнього розміру) - 6 шт.

мандарини - 2 шт.

олія - 5 ст. л.

часник - 6 зубчиків

майонез - 3 ст. л.

приправа до курки - 3 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати запечену курку

Щоб приготувати запечену курку, спершу птицю потрібно підготувати до фарширування. Ретельно вимийте курку, перевіривши шкірку на наявність пір'я.

Обріжте зайвий жир, а також шкірку над куприком птиці - там міститься куприкова залоза з олію. Під час термічної обробки ця речовина виділяє неприємний запах. Також можна обрізати крайню фалангу крил - вони часто пересмажуються.

Як зрізати куприкову залозу курки (скриншот / Смачно UA)

Після цього покладіть курку у велику миску, присипте сіллю та залийте холодною водою. Залиште птицю на 2 години - за цей час з м'яса вийде зайва кров.

Тим часом приготуйте маринад для страви. Для цього потрібно змішати майонез та приправу для курки. Почистьте часник, пропустіть його через прес та додайте до соусу.

Підготуйте гарнір та начинку для курки. Помийте та почистьте картоплю, наріжте її на чотири частини, змастіть олією, підсоліть та поперчіть.

Яблука потрібно почистити від плодоніжки і зерняток, нарізати на широкі скибочки. Мандарини потрібно ретельно почистити від шкірки, а потім розділити на скибки.

Як запікати курку з яблуками (скриншот / Смачно UA)

Злийте з курки рідину, ще раз промийте птаха та злегка обсушіть паперовими рушниками. Змастіть курку маринадом зовні та зсередини; нафаршируйте птицю приблизно половиною яблук та мандаринами. Щоб начинка не випала, з'єднайте шкірку курки за допомогою зубочисток.

Покладіть курку на застелене фольгою деко для випікання та обкладіть рештою яблук та картоплею. Накрийте курку фольгою та поставте в розігріту до 200 градусів духовку на 20 хвилин.

Після цього зменште температуру 180 градусів та готуйте курку ще протягом 50-60 хвилин. Час випікання може збільшуватись відповідно до особливостей духовки, тому обов'язково перевірте курку на готовність.