Запечена картопля по-шведськи з беконом: бюджетна і смачна страва на обід чи вечерю

Що треба для запеченої картоплі по-шведськи

Для того, щоб приготувати таку страву на вечерю чи обід, необхідні такі інгредієнти:

Картопля - 4 шт.

Бекон - 500 г

Сіль - до смаку

Петрушка, гілочка - 1 шт.

Як готувати картоплю по-шведськи з беконом

Для початку ретельно вимийте картоплю від бруду - можна використовувати пластикову щітку. Якщо картопля молода, її можна не очищати від шкірки, однак, якщо овоч зрілий - необхідно зрізати шкірку.

Після цього зробіть на картоплі надрізи на відстані 3-4 мм один від одного, не розрізаючи овоч до кінця - можна покласти по обидва боки картоплини олівці, вони не дозволять розрізати картоплю на шматочки.

Для начинки наріжте бекон тонкими пластинками до 5 мм завтовшки - і вставте бекон в розрізи в картоплі. Перекладіть картоплину з беконом до форми для запікання, посоліть і накрийте майбутній гасельбек фольгою.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте гасельбек приблизно 20 хвилин. Після цього перевірте готовність картоплі зубочисткою: м’яка картопля свідчить про те, що страва готова. Прикрасьте гасельбек вимитою та подрібненою петрушкою - і страву можна їсти.