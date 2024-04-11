Запечена картопля по-шведськи з беконом: бюджетна і смачна страва на обід чи вечерю

Гасельбек, запечена картопля з овочами і м’ясом, притаманна не тільки шведській кухні - наприклад, подібну страву готують і в Польщі, прикрашаючи сиром. Можливо, запечена картопля з начинкою набула популярності завдяки тому, що потрібно мінімум компонентів для приготування - і водночас ця проста страва смачна і ситна.
Про те, як готувати картоплю по-шведськи, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт Shuba.
Для того, щоб приготувати таку страву на вечерю чи обід, необхідні такі інгредієнти:
Для початку ретельно вимийте картоплю від бруду - можна використовувати пластикову щітку. Якщо картопля молода, її можна не очищати від шкірки, однак, якщо овоч зрілий - необхідно зрізати шкірку.
Після цього зробіть на картоплі надрізи на відстані 3-4 мм один від одного, не розрізаючи овоч до кінця - можна покласти по обидва боки картоплини олівці, вони не дозволять розрізати картоплю на шматочки.
Для начинки наріжте бекон тонкими пластинками до 5 мм завтовшки - і вставте бекон в розрізи в картоплі. Перекладіть картоплину з беконом до форми для запікання, посоліть і накрийте майбутній гасельбек фольгою.
Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте гасельбек приблизно 20 хвилин. Після цього перевірте готовність картоплі зубочисткою: м’яка картопля свідчить про те, що страва готова. Прикрасьте гасельбек вимитою та подрібненою петрушкою - і страву можна їсти.
Раніше ми розповідали, як готувати кремзлики по-закарпатськи.
Також читайте, як готувати артишоки з горошком.