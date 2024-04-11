Запеченная картошка по-шведски с беконом: бюджетное и вкусное блюдо на обед или ужин

Что нужно для запеченного картофеля по-шведски

Для того чтобы приготовить такое блюдо на ужин или обед, необходимы следующие ингредиенты:

Картофель - 4 шт.

Бекон - 500 г

Соль - по вкусу

Петрушка, веточка - 1 шт.

Как готовить картофель по-шведски с беконом

Для начала тщательно вымойте картошку от грязи - можно использовать пластиковую щетку. Если картофель молодой, его можно не очищать от кожуры, однако если овощ зрелый - необходимо срезать кожуру.

После этого сделайте на картошке надрезы на расстоянии 3-4 мм друг от друга, не разрезая овощ до конца - можно положить с обеих сторон картофелины карандаши, они не позволят разрезать картофель на кусочки.

Для начинки нарежьте бекон тонкими пластинками толщиной до 5 мм - и вставьте бекон в разрезы в картошке. Переложите картофелину с беконом в форму для запекания, посолите и накройте фольгой будущий гасельбек.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кесельбек примерно 20 минут. После этого проверьте готовность картошки зубочисткой: мягкий картофель свидетельствует о том, что блюдо готово. Украсьте гасельбек вымытой и измельченной петрушкой - и блюдо можно есть.