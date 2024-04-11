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Запеченная картошка по-шведски с беконом: бюджетное и вкусное блюдо на обед или ужин

Как готовить запеченную картошку с беконом (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Гасельбек, запеченная картошка с овощами и мясом, присуща не только шведской кухне - например, подобное блюдо готовят и в Польше, украшая сыром. Возможно, запеченный картофель с начинкой приобрел популярность благодаря тому, что требуется минимум компонентов для приготовления - и в то же время это простое блюдо вкусное и сытное.

О том, как готовить картошку по-шведски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Shuba.

Что нужно для запеченного картофеля по-шведски

Для того чтобы приготовить такое блюдо на ужин или обед, необходимы следующие ингредиенты:

  • Картофель - 4 шт.
  • Бекон - 500 г
  • Соль - по вкусу
  • Петрушка, веточка - 1 шт.

Как готовить картофель по-шведски с беконом

Для начала тщательно вымойте картошку от грязи - можно использовать пластиковую щетку. Если картофель молодой, его можно не очищать от кожуры, однако если овощ зрелый - необходимо срезать кожуру.

После этого сделайте на картошке надрезы на расстоянии 3-4 мм друг от друга, не разрезая овощ до конца - можно положить с обеих сторон картофелины карандаши, они не позволят разрезать картофель на кусочки.

Для начинки нарежьте бекон тонкими пластинками толщиной до 5 мм - и вставьте бекон в разрезы в картошке. Переложите картофелину с беконом в форму для запекания, посолите и накройте фольгой будущий гасельбек.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте кесельбек примерно 20 минут. После этого проверьте готовность картошки зубочисткой: мягкий картофель свидетельствует о том, что блюдо готово. Украсьте гасельбек вымытой и измельченной петрушкой - и блюдо можно есть.

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