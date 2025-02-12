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Запеченный картофель будет вкуснее, если сделать следующее

Среда 12 февраля 2025 14:13
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Запеченный картофель будет вкуснее, если сделать следующее Как сделать запеченный картофель мягче и вкуснее (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Запеченный картофель - популярный вариант ужина, но не всегда удается достичь желаемого результата. Однако один гурман поделился своими советами, как приготовить запеченный картофель с идеальной текстурой.

О том, как сделать запеченный картофель еще вкуснее, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Запеченный картофель - невероятно вкусное и универсальное блюдо, которое можно дополнить разнообразными начинками, но готовится он, как известно, медленно. Однако приготовление можно ускорить, достигнув при этом идеальной текстуры картофелин.

Небольшой хитростью для достижения пушистой середины и хрустящей кожуры поделилась кулинарная писательница Бекка Хейз в своем блоге Easy Cheesy Vegetarian. Выбор правильного картофеля - это ее первый шаг; некоторые сорта отлично поддаются запеканию благодаря своим характеристикам.

Выбрав картофель, Бекка подготавливает его к запеканию, очищая клубни от грязи. Затем кулинарка прокалывает кожуру вилкой, чтобы избежать расколов.

После этого Хейз ставит картофель в микроволновую печь на 6-10 минут (в зависимости от размера), чтобы корнеплоды стали мягче. Вилка или острый нож пригодится, чтобы проверить, стала ли середина картофелины почти мягкой.

По словам Бекки, предварительный подогрев картофеля в микроволновой печи помогает достичь мягкой, пушистой середины и избежать ужасной жесткой кожуры. Для равномерного приготовления картофеля важно переворачивать его после половины времени подогрева.
Запеченный картофель будет вкуснее, если сделать следующее
Что сделать, что запеченный картофель был мягким (иллюстративное фото: Freepik)

Когда корнеплод будет достаточно разогретым, его кожура должна начать слегка сморщиваться. Как отметила кулинарка, небольшое количество масла значительно повышает хрусткость кожуры и улучшает вкус в целом, хотя Бекка не использует этот ингредиент.

Также кожуру картофеля можно натереть небольшим количеством соли. Когда картофель достаточно прогреется, его можно запекать от 10 минут до получаса, чтобы достичь желаемого уровня хрустящей корочки.

После этого остается лишь разрезать корнеплод и выложить начинку, обязательно добавив кусочек сливочного масла, поскольку оно идеально тает в горячем картофеле.

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