Запам'ятайте їх. Які рослини та овочі не можна садити поряд з картоплею

Які овочі не можна садити з картоплею?

Спочатку підготуйте ґрунт до посадки, бульби потрібно класти глибоко.

Переконайтеся, що грунт не надто лужний і не надто кислий. Ідеальний pH має бути в межах від 5,1 до 6,0. В ідеалі для посадки бульб слід викопати щілини глибиною 15 см, попередньо засипавши їх ґрунтом, але не утрамбовуючи його. Також не забудьте залишити простір між рослинами картоплі. Навколо кожного, абсолютно з усіх боків, дотримуйтесь дистанції 12 сантиметрів, щоб вони росли здоровими.

Пам'ятайте, будь-який хороший городник повинен дотримуватися цього золотого правила - ніколи не садити картоплю на тій ділянці, де торік росли помідори чи баклажани.

В іншому випадку вони можуть притягувати безліч шкідників та інші проблеми. Майте на увазі, що деякі овочі можуть вплинути на врожайність картоплі, якщо їх вирощувати поблизу.

Йдеться, зокрема, про квасолю, броколі, капусту, кукурудзу, баклажани, часник, цибулю, горох або навіть редис.

Мало того, що ваша картопля не зростатиме належним чином, але, перш за все, ці невідповідні поєднання з іншими овочами можуть залучити комах-шкідників, таких як жуки. Так само картопля не любить компанію огірків, динь, кабачків, помідорів чи соняшників.

З чим можна садити картоплю

Компанію картоплі можуть скласти трави, такі як чебрець, орегано.