"Запах йода и горелой проводки": Запорожью грозит экокатастрофа

В Запорожье городу грозит экокатастрофа. Дело в том, что жители многих районов жалуются на запах йода и горелого пластика в воздухе.
Что сейчас происходит в городе, и опасно ли там находиться - читайте в материале Styler.
Горожане пишут в соцсетях, что не могут дышать из-за постоянного запаха йода и гари в воздухе. Сообщается, что источник вони исходит из Абразивного комбината и завода Шевчика. Люди отмечают, что невозможно открыть окна, ни днем, ни ночью.
Вот что пишут люди в соцсетях.
Люди жалуются на вонь в Запорожье
На улицах города по утрам стоит туман.
"Шевчик встретил утро вот в таком тумане", - пишут горожане.
В Запорожье стоит туман (фото: Запоріжжя інфо)
Так, отмечается, что весь запах идет с неработающего завода.
"Запах горелого пластика и йода идет от производства по переработке пластика, находящегося вдоль трассы в районе третьего Шевчика. Это такая большая тайна? Власти Запорожья ничего не могут сделать ? Не могут пропуск выписать на исследование загрязнения в комендантский час?" - пишут местные жители.
Исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев пообещал разобраться с жалобами жителей, но по факту проверки так и не было.
"На территории неработающего завода полупроводников неизвестные по ночам сжигаются определенные вещества. Об этом обращении в полицию и прокуратуру якобы будет передано сегодня, 25 июля", - сообщил он.
Как мы ранее писали, в Херсонском облсовете опровергли фейк россиян о Каховской ГЭС и ядерной катастрофе.