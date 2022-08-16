"Запах йоду і горілої проводки": Запоріжжю загрожує екокатастрофа

У Запоріжжі місту загрожує екокатастрофа. Справа в тому, що жителі багатьох районів скаржаться на запах йоду і горілого пластику в повітрі.
Що зараз відбувається в місті, і чи небезпечно там перебувати - читайте в матеріалі Styler.
Городяни пишуть в соцмережах, що не можуть дихати через постійний запах йоду і пластику в повітрі. Повідомляється, що джерело смороду виходить з Абразивного комбінату і заводу Шевчика. Люди відзначають, що неможливо відчинити вікна, ні вдень, ні вночі.
Ось що пишуть люди в соцмережах.
Люди скаржаться на сморід у Запоріжжі
На вулицях міста вранці стоїть туман.
"Шевчик зустрів ранок ось в такому тумані", - пишуть городяни.
У Запоріжжі стоїть туман (фото: Запоріжжя інфо)
Так, зазначається, що весь запах йде з непрацюючого заводу.
"Запах горілого пластику і йоду йде від виробництва з переробки пластику, що знаходиться уздовж траси в районі третього Шевчика. Це така велика таємниця? Влада Запоріжжя нічого не може зробити ? Не можуть пропускати на дослідження забруднення в комендантську годину?" - пишуть місцеві жителі.
Виконуючий обов'язки мера Запоріжжя Анатолій Куртєв пообіцяв розібратися зі скаргами жителів, але за фактом перевірки так і не було.
"На території непрацюючого заводу напівпровідників невідомі ночами спалюються певні речовини. Про це звернення в поліцію і прокуратуру нібито буде передано сьогодні, 25 липня", - повідомив він.
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