Запах старості: вчені нарешті з'ясували, звідки він з’являється та як його позбутися

Від літніх людей, а також в їхніх будинках з часом з'являється запах, який називають старечим. Помилково вважається, що він пов'язаний з поганою гігієною та відсутністю можливості у стареньких наводити лад у будинку. Але насправді все не так, і вчені пояснили - чому.

Чому з'являється запах старості та як його можна позбутися, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження у Journal of Investigative Dermatology.

Звідки з'являється запах старості

Насправді специфічний запах старості може з'явитися у людини або в її домі, вже після 40 років, а не під час старіння.

Згідно з дослідженням, з роками на шкірі утворюється 2-ноненаль, ненасичений альдегід з неприємним жирним та трав'янистим запахом Це хімічна сполука, що виникає при окисленні ненасичених жирних кислот омега-7 і дає характерний запах. З віком, особливо під час старіння, відбувається збільшення змісту цієї сполуки.

Приблизно у віці 40 років, як у чоловіків, так і ц жінок, шкіра починає виробляти більше жирних кислот, оскільки її природний антиоксидантний захист починає поступово погіршуватися та знижуватися.

А гормональні зміни в організмі, такі як менопауза, можуть сприяти цьому хімічному процесу. Оскільки 2-ноненталь не розчиняється у воді, він може залишатися на шкірі, попри ретельне миття та застосування засобів з приємним ароматом.

Саме тому 2-ноненталь з часом опиняється на поверхнях, на тканинах, на одязі й з'являється специфічний запах у приміщенні. І запах зберігається на тілі та тканинах навіть після гігієнічних процедур та прання.

Чи можна позбутися запаху старості

Вчені стверджують, що так, позбутися запаху старості та мінімізувати його появу дійсно можливо. Для цього потрібно підтримувати здоровий спосіб життя та гігієни - додати регулярні фізичні вправи, відмовитися від куріння і надмірного споживання алкоголю, правильно харчуватися, підтримувати водний баланс, гігієну рота та порожнини рота.

Один з японських брендів по догляду за шкірою стверджує, що знайшов рослинну комбінацію, яка справляється із запахом 2-ноненалю. І це - хурма та зелений чай.

Дубильні речовини в екстракті хурми допомагають розщеплювати та вимивати 2-ноненаль, а антиоксиданти в японському чаї детоксифікують шкіру та продовжують дезодоруючий ефект.