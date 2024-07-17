ua en ru
Ср, 17 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Запах старости: ученые наконец-то выяснили, откуда он появляется и как от него избавиться

Среда 17 июля 2024 07:00
UA EN RU
Запах старости: ученые наконец-то выяснили, откуда он появляется и как от него избавиться Ученые нашли соединение, вызывающее неприятный запах старости (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

От пожилых людей, а также в их домах со временем появляется запах, который называют старческим. Ошибочно считается, что он связан с плохой гигиеной и отсутствием возможности у стариков наводить порядок в доме. Но на самом деле все не так, и ученые объяснили - почему.

Почему появляется запах старости и как его можно избавиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследования в Journal of Investigative Dermatology.

Откуда появляется запах старости

На самом деле специфический запах старости может появиться у человека или его дома, уже после 40 лет, а не во время старения.

Согласно исследованию, с годами на коже образуется 2-ноненаль, ненасыщенный альдегид с неприятным жирным и травянистым запахом. Это химическое соединение, которое возникает при окислении ненасыщенных жирных кислот омега-7 и дает характерный запах. С возрастом, особенно при старении, происходит увеличение содержания этого соединения.

Приблизительно в возрасте 40 лет, как у мужчин, так и у женщин, кожа начинает производить больше жирных кислот, поскольку ее естественная антиоксидантная защита начинает постепенно ухудшаться и снижаться.

А гормональные изменения в организме, такие как менопауза могут способствовать этому химическому процессу. Поскольку 2-ноненталь нерастворим в воде, он может оставаться на коже, несмотря на тщательное мытье и применение средств с приятным ароматом.

Поэтому 2-ноненталь со временем оказывается на поверхностях, на тканях, на одежде и появляется специфический запах в помещении. И запах сохраняется на теле и тканях даже после гигиенических процедур и стирки.

Можно ли избавиться от запаха старости

Ученые утверждают, что да, избавиться от запаха старости и минимизировать его появление действительно возможно. Для этого нужно поддерживать здоровый образ жизни и гигиены – добавить регулярные физические упражнения, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, правильно питаться, поддерживать водный баланс, гигиену рта и полости рта.

Один из японских брендов по уходу за кожей утверждает, что нашел растительную комбинацию, которая справляется с запахом 2-ноненаля. И это – хурма и зеленый чай.

Дубильные вещества в экстракте хурмы помогают расщеплять и вымывать 2-ноненаль, а антиоксиданты в японском чае детоксифицируют кожу и продолжают дезодорирующий эффект.

Ранее мы писали, что ученые назвали единственный способ не быть дряхлым в молодости.

А еще рассказывали о том, какие продукты действительно замедляют старение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ученые Ученые Запахи Пенсионеры
NEWS
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия
"Шахеды" над Беларусью и "холостые" взлеты Ту-95. Что задумала РФ и какие возможны последствия