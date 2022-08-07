В западных областях Украины началась вторая волна переселенцев. А что там сейчас с ценами на жилье?

Почему люди снова едут в западные области

В первые недели полномасштабного вторжения России найти в этих городах жилье в аренду было сверхсложной задачей. И это при том, что часть этих регионов и до войны была туристическими центрами и жилья в аренду там было много. В конце марта свободных квартир не было совершенно, а цены подпрыгнули в среднем в три раза - по сравнению с довоенным временем.

К концу апреля ситуация стабилизировалась и на рынке снова появились квартиры для аренды. Часть украинцев поехала дальше - в страны ЕС, часть - вернулась в мае в свои дома и квартиры в центральной части Украины. Частично переселенцев расселили в общежития, модульные городки и другие варианты размещения.

Как только ажиотаж спал, начали опускаться и цены на аренду жилья. И действительно, не было смысла арендовать однокомнатную квартиру в городе за 12-15 тысяч гривен, если за 10 тысяч можно было снять целый дом на две семьи за городом.

Однако в августе картина на рынке жилья снова начала меняться. В некоторых странах Европы условия для украинских беженцев меняются и люди не хотят там оставаться, а потому возвращаются домой. Но вернуться в квартиры в более опасных регионах не рискуют, а значит - снова ищут жилье в западных областях.

Еще одна причина - скоро начнется учебный год, и родители задумываются о том, где дети смогут учиться с 1 сентября. Школы офлайн будут работать в более безопасных областях - на западе страны.

Ну и последняя причина - люди весной искали жилье подешевле и часто выбирали на лето загородные дома и домики в селах, которые не везде годятся для комфортного проживания в холодный период. А сейчас ищут квартиры в городе - чтобы иметь возможность работать, учиться и пережить зиму в более подходящих условиях.

Какие города выбирают беженцы в западных областях

Спросом пользуются практически все областные центры на западе страны - Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Ужгород, Ровно и вся Волынь.

По данным издания Mind, владельцы жилья все цены за аренду считают в долларах и в нынешней ситуации стоимость одного месяца проживания снова возросла. И цены будут "гулять" в ближайшие несколько месяцев.

Черновцы. По данным местных риелторов, квартиры уходят быстро. Спрос снова начал повышаться в конце июля - начале августа. Сейчас квартиру выставляют утром, а уже вечером в нее вселяются люди.

В город по-прежнему едут беженцы из Харькова, Николаева. Основная причина - близость границы с Румынией (всего 30 км). Тем более, что Черновицкая область стала единственной, в которую с начала войны не прилетали ракеты.

Украинцы планируют оставаться в Черновцах до весны и уже готовятся отправлять детей в местные детские сады и школы.

Все квартиры в Черновцах сдают за валюту. Однокомнатная "бабушка-стайл" обойдется от $200 в месяц. Более современная квартира и жилье в новостройке - $300-400 и это без учета коммунальных услуг. Двухкомнатная в старом фонде - от $300, более новая - $500-600.

Ужгород. Центр Закарпатья тоже очень популярен и по той же причине - близость границы с ЕС. Сюда едут жители Запорожья, Днепра, Никополя и других регионов.

"В местных чатах по поиску жилья на 10 потенциальных арендаторов всего одно предложение. В Ужгороде наблюдается вторая волна приезда переселенцев", - говорит риелтор Анна Чаварга.

Еще одна причина - университеты из других регионов переводят свои учебные заведения именно на Закарпатье, а следом за ними едут и студенты, которые арендуют жилье.

На окраине Ужгорода можно найти квартиру за 5-7 тысяч гривен в месяц. Квартира в новостройке и с ремонтом обойдется уже в $300-400 в месяц. Частный дом возле города - от $1500 в месяц.

Львов. В сердце Галичины сейчас рынок жилья относительно спокойный. Беженцы с востока и юга страны обычно едут через Львов транзитом и отправляются далее - в страны ЕС. Приезжают переселенцы из Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, но их немного.

В городе растет и предложение - много местных жителей уехали за границу и предлагают свое жилье в аренду. А переселенцы, которые осели во Львове в начале войны, начали возвращаться в Киев или ехать дальше.

"Дефицита квартир нет, предложений много", - подтвердил риелтор Андрей Борисов.

И действительно, во львовских пабликах предложений жилья для аренды - много. Цены разные, от 6-7 тысяч гривен за однокомнатную в многоэтажке до 20 тысяч в новостройке. Однако потенциальные арендаторы отдают предпочтение жилью эконом-класса.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры во Львове - 8-10 тысяч гривен. Квартира VIP-класса - от 25 до 28 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатные стартуют от 10 тысяч гривен и доходят до 16 тысяч, и это без учета коммунальных услуг.

Ивано-Франковск. В город едут со всех уголков страны, но пока еще на рынке предложений достаточно. Много квартир сдается по вполне приемлемым ценам, но большим спросом пользуются бюджетные варианты. Квартиры в новостройках снимают очень неохотно.

Луцк. До границы с Беларусью рукой подать, а поэтому тут спрос самый низкий. В первые недели войны сюда ехали киевляне - дорога занимала 4 часа максимум.

Спрос, по словам местных риелторов, есть и сейчас, но ажиотажа нет. Многих пугает риск вторжения со стороны Беларуси. Но у местных жителей такого панического настроения нет.

Бюджетную маленькую однокомнатную квартиру в Луцке можно арендовать за 4 тысячи гривен, чуть побольше площадью - от 5 тысяч гривен. Двухкомнатные - от 6 тысяч гривен.

"Большинство арендаторов стараются найти жилье поменьше, чтобы экономить на оплате коммунальных услуг. Впереди - отопительный сезон", - объяснил Риелтор Валерий Мусийчук.

А что будет с ценами на аренду дальше?

Эксперты считают, что цены на аренду жилья не будут расти до конца года - люди просто не имеют возможности больше платить. В договорах аренды даже начали прописывать пункт - если курс доллара превысит 40 гривен, то цена аренды будет снижаться.

Тем более, что арендодатели будут заинтересованы в том, чтобы жильцы жили в квартире всю зиму - так она будет отапливаться.