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Аренда за "коммуналку". Будут ли расти цены на съемные квартиры в столице

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Вторник 02 августа 2022 08:15
Аренда за "коммуналку". Будут ли расти цены на съемные квартиры в столице Стоимость аренды в столице упала на 52% в долларовом эквиваленте, или на 36% в гривне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

После начала войны рынок аренды жилья в Киеве остановился. Весной ситуация немного оживилась. А уже летом в некоторых районах начался постепенный рост. Но шанс найти и зафиксировать выгодную цену все еще есть.

Что происходит на рынке аренды столицы рассказывает РБК-Украина Realty.

Столица традиционно была самым популярным и дорогим рынком аренды в Украине. До тех пор, пока не вмешалась война. В первые месяцы весны спрос на аренду жилья в Киеве значительно упал, что повлияло на цены. Но уже с мая, когда значительная часть киевлян начали возвращаться в город, а также активизировался процесс миграции внутренне перемещенных лиц, выезжающих из зоны боевых действий – цены начали понемногу восстанавливаться. Хотя до довоенных показателей еще не добрались.

В общем, по данным портала address.ua, по сравнению с довоенным периодом, стоимость аренды в столице упала на 52% в долларовом эквиваленте, или на 36% в гривне.

Цены в долларах и в гривне

Учитывая средневзвешенный курс доллара в обменниках, который с начала войны вырос более чем на 30%, цены на аренду за предыдущий месяц упали по меньшей мере на 14% в гривневом эквиваленте.

Сейчас предложение значительно превышает спрос, поэтому арендодатели вынуждены максимально снижать цены, чтобы сдать жилье.

Объем рынка аренды квартир распределился следующим образом:

  • 48% – однокомнатные квартиры;
  • 36% – двухкомнатные квартиры;
  • 16% – трехкомнатные квартиры.

Начиная с мая, когда рынок аренды начал оживать, самым важным критерием поиска квартир в аренду была цена. Такая же тенденция сохранилась и летом. Так, в июне 2022г. 47% запросов от желающих снять квартиру приходится на однокомнатные квартиры. 44% потенциальных арендаторов ищут для аренды двухкомнатные квартиры. Сейчас многокомнатные квартиры сдать в аренду сложнее, так как лишь 9% арендаторов подыскивают жилье с тремя и более комнатами.

Как меняются цены по районам

При этом рынок приближается к равновесной точке – темпы снижения цен замедлились вдвое, а Печерском районе зафиксирован рост на 4%. Характер прироста цен на Печерске имеет прежде всего коррекционный характер – в мае этого года ставка аренды в этом районе рекордно упала – на 57% от довоенного уровня.Аренда за &quot;коммуналку&quot;. Будут ли расти цены на съемные квартиры в столицеФото: РБК-Украина

Незначительно, по сравнению с другими районами, снизились цены в Голосеевском и Шевченковском – на 6% и 1% соответственно.

Аренда квартир в левобережном Киеве и спальных районах (Оболонский, Подольский, Святошинский и Соломенский) подешевела в среднем на 17%.

Исходя из географии ценовой динамики можно сделать вывод, что те арендодатели, кто еще готов сдавать жилье, снизили цены до предела, после которого сдавать квартиры уже нецелесообразно – прежде всего это касается центральных и приближенных к центральных районов Киева.

В окраинных и спальных районах все еще есть потенциал падения цен, обусловленный уже не рыночным подходом – отдельные владельцы готовы сдавать квартиры буквально "за коммуналку", чтобы перестать терпеть убытки. Очевидно, в большинстве случаев это квартиры нижнего ценового сегмента, расположенные в старых домах.

Время для выгодной аренды

Роман Герсимчук, директор City Development Solutions, комментирует, что на рынке жилой недвижимости Киева продолжается снижение цен – дефицит спроса и высокая потребность в продаже или сдаче в аренду своего жилья оказывает сильное давление. При этом падение интереса к недвижимости в целом продолжается. Общее количество запросов, связанных с покупкой или арендой недвижимости сейчас составляет менее 30% от довоенного уровня.

Рынок аренды продолжает падение. Медианная ставка в объявлениях снизилась за месяц на 16% и на сегодня находится ниже отметки 250 долларов в месяц за квартиру.

Фактически уже сейчас можно предположить, что дефицит спроса на аренду в Киеве сохранится в течение длительного периода – до улучшения военной ситуации и появления хотя бы условных гарантий безопасности населения от военной угрозы.

Эксперты говорят, что сейчас удобный момент получить предложение по хорошей цене и зафиксировать его на срок от 6 до 12 месяцев.

Ранее мы рассказывали, что квартиры в Киеве снова покупают. Как изменились цены во время войны.

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