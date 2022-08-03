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Миграция на запад: где дешевле снимать квартиру вынужденным переселенцам

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Среда 03 августа 2022 07:15
Миграция на запад: где дешевле снимать квартиру вынужденным переселенцам Фото: спрос на аренду жилья сильнее всего вырос на западе Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Миграция внутренне перемещенных лиц, которые бегут от войны, существенно изменила традиционный расклад на рынке аренды жилья в Украине. Вынужденные переселенцы ищут временное пристанище, в первую очередь, на западе страны. Одновременно, этим летом наблюдаем спад спроса на аренду в южных областях.

О текущей ситуации на рынке аренды жилья в регионах Украины читайте в материале РБК-Украина Realty, подготовленном на основе аналитики ЛУН.

Самые востребованные для аренды регионы

Чем дальше от зоны боевых действий, которая сейчас ограничена Донецкой, Луганской областями и югом страны, тем больше заинтересованность внутренних переселенцев в аренде квартир. Так, по состоянию на август в Закарпатской и Тернопольской областях спрос на аренду жилья вырос соответственно на 455% и 334% по сравнению с осенью 2021 года.

Миграция на запад: где дешевле снимать квартиру вынужденным переселенцам

Фото: ЛУН

На этом фоне странным может показаться вхождение в тройку регионов-лидеров Полтавской области, где спрос вырос на 364%. Это можно объяснить, в частности, тем, что внутренние переселенцы рассматривают этот регион как ближайшее мирное убежище, где можно пересидеть некоторое время и определиться с дальнейшими планами. В Кировоградской области, где тоже принимают переселенцев с востока, спрос на аренду также вырос, но не так ощутимо – на 83%.

Мертвый сезон на юге

Лето – традиционный сезон роста спроса на аренду жилья в южных регионах и на побережьях Черного и Азовского морей. Но не в этом году, ведь именно в южных областях сейчас горячо, а каждый день можно ожидать очередных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Поэтому неудивительно, что рынок аренды в Одесской, Николаевской и Херсонской областях заметно просел по сравнению с прошлым годом. Юг потерял свой туристический сезон: так, Одесса демонстрирует спад заинтересованности в аренде на -80%, а Николаевская область – и вовсе на -91% меньше показателей осени прошлого года.

Разница заинтересованности в аренде жилья в регионах Украины в июле 2022 года по сравнению с октябрем 2021-го

  • Закарпатская область + 455%
  • Полтавская +364%
  • Тернопольская +334%
  • Винницкая +266%
  • Кировоградская +234%
  • Черкасская +176%
  • Хмельницкая +99%
  • Запорожская +34%
  • Черновицкая + 30%
  • Днепропетровская +26%
  • Киевская +17%
  • Ровенская -9%
  • Львовская -13%
  • Ивано-Франковская -38%
  • Житомирская -45%
  • Волынская -55%
  • Одесская -80%
  • Сумская -88%
  • Николаевская -91%
  • Черниговская -97%
  • Харьковская -97%
  • Херсонская -100%

Цены на аренду в регионах

После недавнего роста официального курса валют у арендодателей появился дополнительный мотив для повышения гривневых цен. Но пока можно говорить лишь об отдельных случаях, в то время, как в целом цены остаются стабильными. А в долларовом эквиваленте с изменением курса с 29.5 грн/$ до 36.6 грн/$ съемные квартиры ощутимо подешевели.

В сравнении с осенью 2021 года съемное жилье в долларах стало ощутимо дешевле в Киевской (-33%), Житомирской (-26%), Тернопольской (-42%), Харьковской (-47%), Одесской (-57%), Николаевской (-29%) и Херсонской (-70%) областях.

Отдельно стоит отметить Закарпатскую область, которая вопреки рекордной заинтересованности демонстрирует уменьшение цен в долларах на -18%. Это связывают с уменьшением на 47% количества свободных квартир и выездом части ВПЛ из области в другие регионы. Спрос сбалансировался с предложением.

Существенно подорожали регионы Полтавской области, где цена выросла в 4 раза даже в долларах, и Кировоградской (почти вдвое дороже). Они до сих пор принимают большое количество вынужденных переселенцев с востока.

Миграция на запад: где дешевле снимать квартиру вынужденным переселенцам

Фото: ЛУН

“Рынок аренды стабилизировался почти по всей стране, – отмечает Денис Судилковский, директор по маркетингу ЛУН. – Арендаторы и арендодатели нашли баланс спроса и предложения. Ситуации, где цены выросли в несколько раз и пересматриваются едва ли не каждый месяц, что мы наблюдали весной, скорее являются исключением”.

В целом по состоянию на начало августа рынок аренды жилья в Украине стабилизировался, достигнув стадии баланса спроса и предложения. Ситуация, когда весной рынок аренды лихорадило, как и всю страну, осталась в прошлом.

Ранее мы рассказывали, будут ли расти цены на съемные квартиры в столице Украины.

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