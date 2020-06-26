Западной Украине грозит новая беда: готовимся к вспышкам

Западные области Украины сильно пострадали от масштабных наводнений. Сотни сел ушли под воды, размыты дороги, разрушены мосты. Многие дома разрушены или залиты водой, люди вынуждены были искать приют по друзьям и знакомым.

На данный момент ситуация стабилизировалась, но синоптики прогнозируют дожди и грозы на выходных, а это значит, что уровень воды в реках снова начнет подниматься. В Минздраве опасаются, что экологическая катастрофа может привести к вспышке кишечных инфекций в затопленных селах. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Кроме COVID-19 мы видим по той статистике, которая была раньше, и готовимся ко вспышкам и кишечной инфекции. Потому что это вода, и такое возможно. Мы всегда готовим систему сразу после того, как это происходит", - рассказал министр.

Он добавил, что в результате наводнения пострадало 11 медицинских учреждений, но сейчас ситуация стабилизировалась и "полностью контролируемая".

Максим Степанов предупредил о новых проблемах в западных областях

Стоит отметить, что ранее специалисты предупредили, что Украине грозят и другие беды. В частности, руководитель Херсонского областного центра по гидрометеорологии Юрий Киряк предупредил, что на страну в конце июня могут обрушиться смерчи.

Ранее мы писали о том, что масштабное бедствие на западе Украины показали с высоты птичьего полета.