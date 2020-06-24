Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха

Повінь в Україні (колаж: РБК-Україна)

Західна частина України постраждала від сильної повені

Сильні зливи в Україні, які не припинялися з 22 червня стали причиною того, що річки вийшли з берегів і затопили вісім областей. При цьому найбільше постраждали західні регіони, включаючи Прикарпаття, Буковину і Закарпаття.

Рятувальники працюють у посиленому режимі, ліквідують наслідки потопу і евакуюють потерпілих.

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

"МВС +1500 працюючих на ліквідацію... +4 вертольоти, рота рятувальників Нацгвардії... Рівень біди більше ніж у 2008-му... Концентруємо зусилля. На місці ПМ. Ведемо з ним оперштаб з головою ДСНС командувачем Нацгвардії. Дякую поліцейським і рятувальникам за самовіддачу. Прорвемося!" – відзначив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

Він також зазначив, що на Прикарпатті в смт Ланчин підтоплено близько 160 житлових будинків. При цьому рятувальники евакуювали 200 осіб. Також там зруйновані комунікації, включаючи електрику і газ. Туди вже направили рятувальників і поліцію. Людям також доставлять їжу

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

В Івано-Франківській області затоплено понад 4,5 тисячі житлових будинків. Потім зруйнував близько 110 км доріг і 90 мостів, ще 130 отримали пошкодження. Людям доставляли їжу на вертольоті.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як швидкі ріки біжать по дорогах курорту Буковель.

Ми також писали про те, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів.

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Автор: Роман Мирончук