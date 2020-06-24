ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха

STYLERЖиття    24.06.2020 - 18:36
Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха
Повінь в Україні (колаж: РБК-Україна)

Західна частина України постраждала від сильної повені

Сильні зливи в Україні, які не припинялися з 22 червня стали причиною того, що річки вийшли з берегів і затопили вісім областей. При цьому найбільше постраждали західні регіони, включаючи Прикарпаття, Буковину і Закарпаття.

Рятувальники працюють у посиленому режимі, ліквідують наслідки потопу і евакуюють потерпілих.

Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

"МВС +1500 працюючих на ліквідацію... +4 вертольоти, рота рятувальників Нацгвардії... Рівень біди більше ніж у 2008-му... Концентруємо зусилля. На місці ПМ. Ведемо з ним оперштаб з головою ДСНС командувачем Нацгвардії. Дякую поліцейським і рятувальникам за самовіддачу. Прорвемося!" – відзначив Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

Він також зазначив, що на Прикарпатті в смт Ланчин підтоплено близько 160 житлових будинків. При цьому рятувальники евакуювали 200 осіб. Також там зруйновані комунікації, включаючи електрику і газ. Туди вже направили рятувальників і поліцію. Людям також доставлять їжу

Захід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лихаЗахід України сильно затопило: у мережі показали масштаби стихійного лиха

Повінь в Україні (фото: twitter.com/AvakovArsen)

В Івано-Франківській області затоплено понад 4,5 тисячі житлових будинків. Потім зруйнував близько 110 км доріг і 90 мостів, ще 130 отримали пошкодження. Людям доставляли їжу на вертольоті.

Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, як швидкі ріки біжать по дорогах курорту Буковель.

Ми також писали про те, що у Чернівцях річка Прут виходить з берегів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України повінь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся