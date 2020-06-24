В Черновцах река Прут выходит из берегов: села региона могут уйти под воду (фото)

Город Черновцы в опасности (коллаж РБК-Украина)

В Черновцах уровень реки Прут превысил критическую отметку

На Буковине из-за сильных ливней реки выходят из берегов. Так, в Черновцах уровень речки Прут превысил критический показатель в пять метров. Эксперты говорят, что водоем может подняться до 7 метров.

Вода уже подступила к торговым рядам Калиновского рынка. Полиция, которая находится здесь, внутрь никого не пускает.

Глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил на своей Facebook-странице об уровне воды в реке.

"Продолжаю информировать об уровне воды в реке Прут (в пределах города Черновцы): По состоянию на 24 июня: 00:00 - 484 см 01:00 - 501 см", - написал Осачук.

Паводок на Буковине (скриншот)

Отметим, что прошлой ночью в области из-за подтопления произошло немало аварий. Насосная станция, которая подает воду в город, вышла из строя. По сообщениям Черновцыгаз, поврежден газопровод в нескольких местах – одна из бригад газовиков вообще через паводок не может вернуться обратно.

Напомним, что в случае сильных дождей в реке Прут ожидается значительный подъем воды, из-за чего вода затопит такие села, как Маршинцы, Тарасовцы, Магала, Костичаны, Припрутье, Бояны, Зеленый Гай, Ванчиковцы Новоселицкого района. Кроме того, ожидается затопление сельскохозяйственных угодий Новоселицкого, Герцаевского и Кицманского районов.

Как мы ранее писали, вода затопила курорт Буковель, вместо дорог там текут реки.

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Автор: Людмила Жукова