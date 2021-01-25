Запад Украины начало засыпать снегом: в горах намело уже больше метра

Снегопады накрыли Львовскую область и Карпаты. В понедельник, 25 января, на трассах были заносы и гололед. Водителям пришлось останавливаться посреди дороги, так как невозможно было ехать.

На трассе Киев-Чоп замело так, что движение почти полностью парализовало. К жутким погодным условиям добавился еще и туман, который опустился на область и создал для водителей плохую видимость. Об этом говорится в сюжете ТСН.

На трассы выехала снегоуборочная техника, а спасатели призывают водителей в ближайшие дни не выезжать без особой надобности на дороги.

А вот в горах ситуация еще сложнее. Там намело снега уже почти до метра, и он продолжает идти. Как сообщается на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, температура воздуха упала уже ниже нуля и дует сильный ветер.

"Высота снежного покрова от 34 до 98 см, снег свежий, крепкий. На горе Плай температура воздуха -1,5 градуса, ветер юго-восточный 8-10 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова 25-61 см, снег свежий, пылеобразный, умеренно закреплен. На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха 0,7 градуса, мокрый снег, метель. Высота снежного покрова 70 см", - сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают, что в связи с метелями на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется очень высокая снеголавинная опасность (3 степени). В регионе объявлено штормовое предупреждение. Возможно схождение средних и крупных лавин. Туристов настоятельно просят воздержаться от походов на высокогорье.

Львовскую область начало опять засыпать снегом

Напомним, ранее мы писали о том, что Украину снова начнет засыпать снегом, а на запад страны надвигаются морозы.

А также мы сообщали о том, что синоптики не исключает возвращения 30-градусных морозов.