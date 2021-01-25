Захід України почало засипати снігом: в горах намело вже більше метра

Снігопади накрили Львівську область і Карпати. У понеділок, 25 січня, на трасах були замети та ожеледь. Водіям довелося зупинятися посеред дороги, через те, що неможливо було їхати.

На трасі Київ-Чоп замело так, що рух майже повністю паралізувало. До моторошних погодних умов додався ще й туман, який опустився на область і створив для водіїв погану видимість. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На траси виїхала снігоприбиральна техніка, а рятувальники закликають водіїв найближчими днями не виїжджати без особливої потреби на дороги.

А от в горах ситуація ще складніше. Там намело снігу вже майже до метра, і він продовжує йти. Як повідомляється на сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" у Facebook, температура повітря впала нижче нуля і дме сильний вітер.

"Висота снігового покриву від 34 до 98 см, сніг свіжий, міцний. На горі Плай температура повітря -1,5 градуси, вітер південно-західний 8-10 м/с, туман, сніг. Висота снігового покриву 25-61 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений. На сніголавинному посаді Драгобрат температура повітря 0,7 градуса, мокрий сніг, завірюха. Висота снігового покриву 70 см", - сказано в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що у зв'язку з хуртовинами на високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігається дуже висока сніголавинна небезпека (3 ступені). У регіоні оголошено штормове попередження. Можливе сходження середніх і великих лавин. Туристів настійно просять утриматися від походів на високогір'я.

Львівську область почало знову засипати снігом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україну знову почне засипати снігом, а на захід країни насуваються морози.

А також ми повідомляли про те, що синоптики не виключає повернення 30-градусних морозів.