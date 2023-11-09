Заочну та вечірню форму навчання не скасували в Україні

8 листопада Верховна Рада ухвалила законопроєкт, відповідно до якого скасовують вступ на заочну та вечірню форму навчання. Однак сьогодні стало відомо, що студенти все ж зможуть здобувати вищу освіту в такому форматі.
Про це РБК-Україна (проєкт Styler) розповіли в пресслужбі МОН.
Ухвалений законопроєкт передбачає такі зміни:
Серед іншого також була норма про скасування вступу на вечірню та заочну форму навчання. Проте комітет Ради з питань освіти, науки та інновацій прибрав цю норму.
Таким чином у 2024 році абітурієнти зможуть вступати на заочну чи вечірню форму навчання. Це в коментарі нашому виданню підтвердили в пресслужбі МОН.
В одному зі столичних ВНЗ нам повідомили, що накази про умови вступу ще не отримували.
"Наказ про умови вступу та роботу приймальної комісії буде складено приблизно у травні, але на основі ухваленого законопроєкту", - відповіли нам у приймальній комісії.
Раніше ми розповідали про нововведення для "бюджетників", через яке вони можуть втратити можливість безкоштовно навчатися.