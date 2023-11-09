Заочную и вечернюю форму обучения не отменили в Украине

8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому отменяют поступление на заочную и вечернюю форму обучения. Однако сегодня стало известно, что студенты все же смогут получать высшее образование в таком формате.
Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе МОН.
Принятый законопроект предусматривает следующие изменения:
Среди прочего также была норма об отмене поступления на вечернюю и заочную форму обучения. Однако комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций принял эту норму.
Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения. Это в комментарии нашему изданию подтвердили в пресс-службе МОН.
В одном из столичных вузов нам сообщили, что приказы об условиях поступления еще не получали.
"Приказ об условиях вступления и работы приемной комиссии будет составлен примерно в мае, но на основе принятого законопроекта", - ответили нам в приемной комиссии.
Ранее мы рассказывали о нововведениях для "бюджетников", из-за которого они могут упустить возможность бесплатно учиться.