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Заочную и вечернюю форму обучения не отменили в Украине

Что изменится в высшем образовании 2024 года (фото: Freepik
Автор: Юлия Гаюк

8 ноября Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому отменяют поступление на заочную и вечернюю форму обучения. Однако сегодня стало известно, что студенты все же смогут получать высшее образование в таком формате.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказали в пресс-службе МОН.

О чем идет речь в законопроекте

Принятый законопроект предусматривает следующие изменения:

  • в 2024 году конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования осуществляется по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022-2024 годов
  • в 2024 году испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения степени высшего образования включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература)
  • получатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации
  • для учеников, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году, проводится государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования

Среди прочего также была норма об отмене поступления на вечернюю и заочную форму обучения. Однако комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций принял эту норму.

Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения. Это в комментарии нашему изданию подтвердили в пресс-службе МОН.

В одном из столичных вузов нам сообщили, что приказы об условиях поступления еще не получали.

"Приказ об условиях вступления и работы приемной комиссии будет составлен примерно в мае, но на основе принятого законопроекта", - ответили нам в приемной комиссии.

Ранее мы рассказывали о нововведениях для "бюджетников", из-за которого они могут упустить возможность бесплатно учиться.

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