Заочную и вечернюю форму обучения не отменили в Украине

О чем идет речь в законопроекте

Принятый законопроект предусматривает следующие изменения:

в 2024 году конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования осуществляется по результатам ВНО 2021 года и/или вступительных экзаменов 2022-2024 годов

в 2024 году испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения степени высшего образования включают украинский язык, математику, историю Украины и предмет по выбору (физика, химия, биология, иностранный язык, география, украинская литература)

получатели образования, которые завершают получение каждого уровня полного общего среднего образования в 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 учебных годах, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации

для учеников, завершающих получение начального среднего образования в 2024 году, проводится государственная итоговая аттестация в режиме пилотирования

Среди прочего также была норма об отмене поступления на вечернюю и заочную форму обучения. Однако комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций принял эту норму.

Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения. Это в комментарии нашему изданию подтвердили в пресс-службе МОН.

В одном из столичных вузов нам сообщили, что приказы об условиях поступления еще не получали.

"Приказ об условиях вступления и работы приемной комиссии будет составлен примерно в мае, но на основе принятого законопроекта", - ответили нам в приемной комиссии.