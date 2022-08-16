Заоблачные цены на аренду жилья во Львове: Садовый назвал главную причину

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, почему владельцев квартир, который взвинтили цены на аренду жилья в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину, так и не наказали.

По словам мэра Львова, на самом деле случаев, когда владельцы жилья взвинчивали цены на аренду, было не так уж и много. Он оценил количество таких нечестных хозяев жилья в один процент и назвал их мародерами.

"Я знаю тысячи случаев, когда люди бесплатно принимали у себя дома наших украинцев с востока. Кормили их и обеспечивали всем необходимым. Я знаю много гостиниц, хостелов, которые снизили цены. Я знаю хостелы, которые бесплатно селили людей. И на этом фоне, возможно есть 0,5-1%, которые на этом хотели заработать. Это му*аки, это мародеры. Потому что во времена войны зарабатывать деньги на людях, которые в беде - я считаю, что это преступление", - сказал мэр Львова.

Он подчеркнул, что с такими людьми общались и их действия делали максимально публичными. Также Садовый объяснил, почему такие мародеры не были наказаны.

"Есть одна проблема. Для того чтобы полиция открыла криминальное дело, человек, к которому обратились с требованием заплатить большую оплату, должен написать заявление в полицию. А люди не хотят писать заявление в полицию. А если нет заявления в полицию, ты не можешь открыть криминальное дело", - пояснил Садовый.

Он добавил, что во Львове есть жилье граждан России и его до сих пор не забрали. Мэр Львова даже направил огромные списки такого жилья в государственные органы, но есть определенные процедуры для таких решений.

Садовый подчеркнул, что хотел бы, чтобы хоть одного человека, который сдавал в аренду жилье без ремонта и по космическим ценам, наказали. Он добавил, что сделал для этого максимум, и в некоторых случаях цены даже удалось сбить.

Но заменить собой полицию, СБУ и так далее, мэр города не может. Поэтому граждане должны сами заявлять о таких ситуациях и писать заявление в полицию.