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Захмарні ціни на оренду житла у Львові: Садовий назвав головну причину

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Львів, Вівторок 16 серпня 2022 20:04
Захмарні ціни на оренду житла у Львові: Садовий назвав головну причину Мер Львова пояснив, чому не покарані господарі квартир за космічні ціни на оренду (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мер Львова Андрій Садовий пояснив, чому власників квартир, який підняли ціни на оренду житла в перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, так і не покарали.

Про це Андрій Садовий розповів в інтерв'ю для "Слава+".

За словами мера Львова, насправді випадків, коли власники житла роздували ціни на оренду, було не так вже й багато. Він оцінив кількість таких нечесних господарів житла в один відсоток і назвав їх мародерами.

"Я знаю тисячі випадків, коли люди безкоштовно приймали у себе вдома наших українців зі сходу. Годували їх і забезпечували всім необхідним. Я знаю багато готелів, хостелів, які знизили ціни. Я знаю хостели, які безкоштовно селили людей. І на цьому тлі, можливо є 0,5-1%, які на цьому хотіли заробити. Це му*аки, це мародери. Тому що в часи війни заробляти гроші на людях, які в біді - я вважаю, що це злочин", - сказав мер Львова.

Він підкреслив, що з такими людьми спілкувалися і їх дії робили максимально публічними. Також Садовий пояснив, чому такі мародери не були покарані.

"Є одна проблема. Для того, щоб поліція відкрила кримінальну справу, людина, до якої звернулися з вимогою заплатити велику оплату, повинна написати заяву в поліцію. А люди не хочуть писати заяву в поліцію. А якщо немає заяви в поліцію, ти не можеш відкрити кримінальну справу", - пояснив Садовий.

Він додав, що у Львові є житло громадян Росії і його досі не забрали. Мер Львова навіть направив величезні списки такого житла в державні органи, але є певні процедури для таких рішень.

Садовий підкреслив, що хотів би, щоб хоч одну людину, яка здавала в оренду житло без ремонту і за космічними цінами, покарали. Він додав, що зробив для цього максимум, і в деяких випадках ціни навіть вдалося збити.

Але замінити собою поліцію, СБУ і так далі, мер міста не може. Тому громадяни повинні самі заявляти про такі ситуації та писати заяву в поліцію.

До речі, раніше мер Львова Андрій Садовий пояснив, хто розганяє мовні скандали в західних областях країни.

А ще ми розповідали про те, які поради допоможуть вам знизити ціну на оренду житла.

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Андрій Садовий Житло
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