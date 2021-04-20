Чем заняться в карантин, пока кафе и клубы закрыты: три идеи от известного ведущего

Весна - время возиться в саду

Почему-то в обществе есть стереотип, что уход за цветами - женское дело. Я не согласен! Для меня высадка цветов - интересное хобби. Я получаю кайф от того, что переключаю внимание из рабочих моментов на совершенствование своего сада. К тому же, все это время я провожу на свежем воздухе - с пользой для себя и моего сада. Считаю, что в уходе за садом и посадке цветов есть свой кайф: еще недавно пустой участок земли превращается в цветник. И ты понимаешь, что приложил к этому усилия!

Ведите на прогулку свою собаку

Я хозяин двух собак, а значит - я гуляю чаще типичного среднестатистического жителя города! На самом деле, я обожаю своих собак (маленькая такса Санта и алабай Амига), поэтому лишний час провести с ним на улице - для меня время для отдыха и активностей. Сейчас трудно представить свою жизнь без собаки, поэтому я особенно ценю моменты, когда собаки гуляют по двору (я живу в частном доме). Стоит только выйти на улицу с ними - и я забываю о заботах, проблемах и плохом настроении. Одним словом, собачники - действительно счастливые люди.

Фото: Серж Куницын со своим псом (пресс-служба НЛО TV)

Отправляйтесь за город - устраивать день без гаджетов

Путешествием за город во времена карантина я вряд ли кого-то удивлю. Сейчас многие берут машину, выезжают за пределы мегаполиса с друзьями или родными, где устраивают пикник и просто отдыхают от шума города. Я советую добавить к такому выходному дню полное отсутствие телефонов и других гаджетов. Серьезно, оставьте всю технику дома - вы сегодня без связи. Уделите это время познанию природы, родным, себе - в конце концов. Поверьте, вы ничего не потеряете, если будете "не в сети" целый день. А вот получите ли вы что-то взамен? Бесспорно.

Фото: Серж Куницын (instagram.com/kunica_production)