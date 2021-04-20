Чим зайнятися у карантин, поки кафе і клуби закриті: три ідеї від відомого ведучого

Весна - час поратися в саду

Чомусь у суспільстві є стереотип, що догляд за квітами - жіноча справа. Я не згоден! Для мене висадка квітів - своєрідна медитація. Я отримую кайф від того, що переключаю увагу з робочих моментів на вдосконалення свого саду. До того ж, весь цей час я проводжу на свіжому повітрі - з користю для себе та мого саду. Вважаю, що у догляді за садом та посадці квітів є свій кайф: ще недавно пуста ділянка землі перетворюється на квітник. І ти розумієш, що доклав до цього максимум зусиль!

Ведіть на прогулянку свого собаку

Я господар пса, а значить - я гуляю частіше ніж типовий середньостатистичний житель міста! Насправді я обожнюю свого собаку, тому зайву годину провести з ним на вулиці - для мене час для відпочинку та активностей. Зараз важко уявити своє життя без собаки, тому я особливо ціную наші прогулянки. Для мене це не обов’язок - це насолода. Іноді не я веду пса гуляти, а пес - мене. Варто тільки вийти на вулицю з ним - і я забуваю про турботи, проблеми та поганий настрій. Одним словом, собачники - дійсно щасливі люди.

Фото: Серж Куніцин зі своїм псом (прес-служба НЛО TV)

Вирушайте за місто - влаштовувати день без гаджетів

Мандрівкою за місто в часи карантину я навряд чи когось здивую. Зараз багато людей беруть машину, виїздять за межі мегаполісу з друзями чи рідними, де влаштовують пікнік та просто відпочивають від галасу міста. Я ж раджу додати до такого вихідного дня повну відсутність телефонів та інших гаджетів. Серйозно, залиште всю техніку вдома - ви сьогодні без зв’язку. Приділіть цей час пізнанню природи, рідним, собі - врешті-решт. Повірте, ви нічого не втратите, якщо будете “не в мережі” цілий день. А от чи отримуєте ви щось натомість? Безперечно.

Фото: Серж Куніцин (instagram.com/kunica_production)