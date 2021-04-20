Ляшко сделал важное заявление про локдаун на Пасху и майские праздники: "как достучаться до всех"

Виктор Ляшко рассказал, будут ли вводить локдаун в Украине на пасхальные и майские праздники, чтобы предотвратить вспышку коронавируса после Пасхи и затяжных выходных, когда увеличивается вероятность распространения инфекции.

По словам Ляшко, пока что на майские праздники введение локдауна не планируется.

Заместитель главы Минздрава говорит, что сейчас идут переговоры с представителями церквей для того, чтобы празднование Пасхи сделать максимально безопасным в этом году.



"У нас наблюдается стабилизация заболеваемости. Майские и пасхальные праздники - массовая миграция людей, будут празднования в храмах. Ключевой вопрос - как достучаться до всех, что мы пребываем в эпидемии коронавируса и соблюдение карантинных норм необходимо. Возможно, стоит сделать меньше праздничных литургий, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания мы рекомендуем не входить внутрь храма. И, если есть возможность, пусть кто-то один из домохозяйства пойдет святить паску. Локдаун в данный момент не планируется на майские" - заявил Ляшко.

В правительстве отчитались также, что адаптивный карантин и локдаун в некоторых областях дает результаты. Количество новых заболевших сократилось, несколько областей готовится к выходу из "красной" зоны.

Видео: Виктор Ляшко рассказал, будет ли локдаун на майские праздники