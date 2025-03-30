Занурення в морські глибини: 7 фільмів про підводні човни

Чорні води (Black Water, 2018)

За сюжетом, досвідчений агент під прикриттям Скотт Віллер приходить до тями десь посеред Атлантичного океану. Він дізнається, що опинився в таємній в'язницю ЦРУ на підводному човні, і втекти звідти практично неможливо.

Однак такого слова немає в словнику легендарного шпигуна, до того ж на допомогу до нього приходить німецький агент Марко. Разом їм належить розплутати справу про державну зраду глобального масштабу, перебити команду добре навченої охорони й знайти шлях на свободу...

U-429: Підводна в'язниця (In Enemy Hands, 2004)

Під час Другої світової війни американський підводний човен USS Swordfish вирушає на патрулювання Атлантики. Однак їх несподівано атакує німецький підводний човен, в результаті чого кілька членів екіпажу потрапляють у полон. Ті, хто вижив, включно з лейтенантом Ендрю Тайлером, опиняються в ув'язненні на борту німецького підводного човна U-429.

Напруга між американськими та німецькими членами екіпажу зростає, і Тайлер мусить розробити план, як відновити контроль над підводним човном і втекти, перш ніж вони стануть військовополоненими назавжди.

У гонці проти часу вони повинні подолати свої розбіжності і працювати разом, щоб перехитрити своїх викрадачів і забезпечити своє виживання у ворожих руках.

Грейхаунд (Greyhound, 2020)

Ернест Крауз - рішучий і амбітний чоловік. На початку фільму він досягає своєї заповітної мети - отримує в командування бойовий есмінець американського флоту.

Тепер він - головнокомандуючий есмінця “Грейхаунд” і очолює міжнародний конвой з більш ніж 30 кораблів. Перше завдання стає своєрідним бойовим хрещенням - Краузу належить провести конвой через Північну Атлантику в умовах переслідування групою німецьких підводних човнів.

Все, що відбувається ускладнюється ще й відсутністю у Крауза реального бойового досвіду. Щохвилини сумніваючись у доцільності практично кожного рішення, він змушений боротися з власними побоюваннями та особистими демонами, щоб стати ефективним командиром для своїх людей.

Підводний човен (Das Boot, 1981)

Екіпаж бойової німецької субмарини відправляється в тривале плавання по місцях запеклих боїв Другої світової війни. Попри обставини, які об'єднали їх, всі ці моряки - звичайні люди, маленькі гвинтики в гримучому механізмі кровопролитної війни. Найдосвідченіший з них - капітан судна Генріх Леманн-Вілленброк, якого підлеглі позаочі називають Старим.

Він свято шанує доблесть і мужність, а також вірність наказам, але не завжди згоден з політикою своїх командирів. Німецьким підводникам на чолі зі Старим доведеться пройти безліч випробувань.

Ю-571 (U-571, 2000)

1942 рік. Німецькі підводні човни господарюють в Атлантиці. Радіоперехоплення не дають союзникам нічого: повідомлення противника не розшифровуються. Тоді американські моряки отримують секретне завдання: захопити ворожу субмарину U-571 і шифрувальну машину “Енігма”, що знаходиться на її борту.

Глибина (Below, 2002)

Події розгортаються на борту підводного човна "Тигрова акула", що належить американському флоту. У відкритому морі екіпаж зауважує шлюпку англійського корабля, що перевозить поранених солдатів. За словами людей, що знаходяться в шлюпці, їх судно атакував німецький підводний човен.

До великого невдоволення команди, серед врятованих на борту "Тигрової акули" виявляється медсестра Клер. А жінка на кораблі - це до неприємностей.

Але нещастя почалися ще до вступу на борт Клер Пейдж. При загадкових обставинах гине командир підводного човна, капітан Вінтерс, і його місце тимчасово займає Брайс.

Лейтенант віддає наказ йти на базу, але по дорозі борт атакує німецький есмінець і починають відбуватися загадкові речі. Члени команди чують дивний голос, медсестра задає все більше питань, а з програвача постійно звучить пісня.

Чорне море (Black Sea, 2014)

Капітан Робінсон опиняється без роботи. Але раптово до нього звертається таємничий незнайомець з пропозицією взяти участь у вельми прибутковій операції. Метою є затонулий біля берегів Чорного моря в часи Другої світової війни німецький підводний човен з величезною кількістю золота на борту. Робінсон розуміє, що це відмінна можливість зірвати куш, і збирає міжнародну команду для складної, але прибуткової справи.

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