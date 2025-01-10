Погружение в феодальную Японию. Что известно о долгожданной игре Assassin’s Creed Shadows уже сейчас

Серия Assassin's Creed всегда славилась своими уникальными мирами, и в новом проекте, Assassin's Creed Shadows, нас ждет историческое путешествие в феодальную Японию.

О том, что уже известно о сюжете, персонажах и геймплейных особенностях этой долгожданной игры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GamesRadar , посвященный видеоиграм и всему, что связано с игровой индустрией.

Что такое Assassin’s Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows - это новое крупное RPG в популярной серии Ubisoft, ранее известное под названием Assassin's Creed Red. Игра станет следующим флагманским проектом Ubisoft Quebec после успеха Assassin’s Creed Valhalla. Разработчик Марк-Алексис Коте назвал Shadows "будущим наших RPG с открытым миром".

На каких платформах выйдет Assassin’s Creed Shadows?

Игра будет доступна на PC, PS5, PS4 и Xbox Series X. Пользователи Xbox One и Nintendo Switch останутся без поддержки. Также игра выйдет на Mac одновременно с другими платформами.

Когда откроются предзаказы на Assassin’s Creed Shadows?

Изначально предзаказы на игру уже были открыты, однако из-за переноса релиза на 2025 год Ubisoft начала возвращать деньги покупателям.

Стоимость стандартного издания:

59.99 долларов для ПК

69.99 долларов для PS5 и Xbox Series X

Также будут доступны Gold Edition за 109,99 долларов и Ultimate Edition за 129,99 долларов

Последнее включает дополнительные наборы:

Полный пакет, включающий набор персонажей Секирю с комплектами оружия и доспехов

Набор украшений для базы

Пять дополнительных очков навыков

Фильтр "Красный дракон" для фото

Коллекционное издание включает статуэтки, артбук, карту мира и другие физические предметы. Версии для PS5 и Xbox Series X будут на физических дисках, а для ПК - только цифровой код.

Главные персонажи Assassin’s Creed Shadows

В игре будут два главных персонажа:

Ясуке, первый чернокожий самурай в истории Японии

Наое, девушка-шиноби с навыками скрытного убийцы

Игроки смогут выбирать между этими героями перед важными миссиями, основываясь на предпочтительном стиле игры. Ясуке - мощный самурай с тяжелыми ударами. Наое действует более скрытно, используя свои способности ниндзя для нападений из тени и бесшумного передвижения.

История Наое сосредоточена на защите провинции Ига от вторжений и политических потрясений. Ясуке служит в клане Ода под предводительством Оды Нобунаги - исторической личности, сыгравшей ключевую роль в объединении Японии.

Главные персонажи Assassin’s Creed Shadows (фото: GamesRadar)

Место действия Assassin’s Creed Shadows

Действие игры разворачивается в эпоху Феодальной Японии, а точнее в период Адзути-Момояма. Карта будет сравнима по размеру с той, что была в Assassin's Creed Origins, но станет более реалистичной благодаря улучшенным масштабам гор и местности.

Наое будет использовать крюк с физикой для передвижения, который напоминает устройство Эви из AC Syndicate, но с улучшенной механикой.

Серия Assassin's Creed охватила множество исторических эпох и локаций, но Япония впервые становится основным сеттингом. Разработчики уверены, что игроки смогут полностью погрузиться в атмосферу сильной фантазии о шиноби и исследовать одну из самых ожидаемых исторических локаций франшизы.

Атмосфера феодальной Японии в Assassin's Creed Shadows (фото: GamesRadar)

Геймплей и механики

Assassin's Creed Shadows предложит два различных стиля игры:

Ясуке - самурай с тяжелыми атаками и мощным оружием, включая канабо (шипованная дубинка из японского фольклора) и катану. Его стиль боя предполагает открытые сражения и мало подходит для скрытного прохождения.

Наое - мастер скрытных операций и традиционный ассасин с быстротой движений и акробатикой. У нее есть скрытый клинок и крюк, который позволяет преодолевать вертикальные расстояния и скрытно проникать в труднодоступные места. Она может прятаться под водой и неожиданно нападать на врагов.

Игроки смогут переключаться между персонажами для выполнения различных миссий и изучения открытого мира. Механика исследования будет напоминать предыдущие части, но с изменениями. После активации обзорной точки сразу открыть все точки интереса на карте не получится - придется исследовать их самостоятельно.

В Shadows также будет динамическая система погоды и смена сезонов, которые влияют на миссии. Например, игроки смогут использовать гром для маскировки своих движений, чтобы оставаться незамеченными.

Директор проекта Шарль Бенуа отметил, что базовые механики боя у обоих персонажей схожи, но враги будут по-разному реагировать на героев: к Наое будут агрессивнее, а Ясуке они боятся.

В игре будет динамическая система погоды и смена сезонов (фото: GamesRadar)

Романтические линии

В Assassin's Creed Shadows появятся сюжетные линии с возможностью романтических отношений. По словам Брук Дэвис, ассоциированного директора по повествованию, игроки смогут заводить друзей и романтические связи с персонажами, которых встретят во время путешествий.

Этот элемент напоминает систему романтики в Assassin's Creed Odyssey, где игрок мог выбирать партнеров из нескольких потенциальных любовных интересов.

Разработка

Изначально Assassin's Creed Shadows была анонсирована в 2022 году под названием Assassin's Creed Codename Red вместе с другими проектами Ubisoft.

Разработкой занимается Ubisoft Quebec, которая ранее работала над дополнениями для Assassin's Creed 3 и Black Flag. Студия впервые получила возможность самостоятельно возглавить разработку основной части серии в 2015 году с Assassin's Creed Syndicate и позже выпустила Assassin's Creed Odyssey в 2018 году.

Теперь Ubisoft Quebec снова берется за флагманский проект, который обещает стать одной из самых амбициозных частей серии.

Дата выхода Assassin’s Creed Shadows

Ubisoft анонсировала новый перенос релиза игры Assassin's Creed Shadows. Изначально запуск был намечен на 14 февраля 2025 года, но теперь он сдвигается на 20 марта 2025 года.

Это уже второй перенос игры: первоначально релиз был запланирован на ноябрь 2024 года. Представители Ubisoft объясняют отсрочку необходимостью доработать проект, в том числе с учетом отзывов игроков, чтобы гарантировать высокое качество финальной версии.