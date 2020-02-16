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Супрун рассказала о вреде популярного продукта: грозят проблемы с зубами и ожирение

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 17:29
Супрун рассказала о вреде популярного продукта: грозят проблемы с зубами и ожирение
Супрун рассказала о сахаре (Фото: РБК-Украина)

Супрун поделилась интересными фактами о сахаре

Уляна Супрун рассказала, что важно знать о сахаре, а также сообщила, что популярный продукт имеет негативное влияние на организм. Поэтому его лучше свести к минимуму, передает бывший руководитель Минздрава Украины в cоцсети Facebook.

"Когда мы думаем о чем-то сладком, обычно представляем шоколадные конфеты, печенье, пирожные или кусок торта. Но много сахара может быть и в таких продуктах, которые ошибочно считаются вполне здоровыми и даже полезными",-пишет Супрун.

Например, сладкий йогурт, который на первый взгляд кажется питательной и полезной пищей, содержит в себе 15-20 граммов сахара, а одна упаковка превышает максимальную дневную норму потребления сахара в несколько раз.

Также Супрун не рекомендует есть консервированные фрукты и салатные заправки. Кетчуп также попал в список запрещенных продуктов, поскольку четверть того, что находится в бутылке, составляет сахар.

Экс-чиновница добавила: "Перед тем, как получить "быстрый заряд энергии", следует помнить, что содержимое тарелки с хлопьями примерно наполовину составлять сахар. В среднем в 100 граммах содержится около 17-20 граммов сахара, в зависимости от дополнительных ингредиентов сухого завтрака (глазури, шоколадных крошек и т.д.)".

Чрезмерное потребление сахара, по словам чиновницы, приводит к быстрому набору веса и увеличивает риски ожирения, также могут появиться проблемы с зубами и повысится риск развития сердечно-сосудистых болезней либо сахарного диабета.

"От сладкого страдает микрофлора кишечника, а питание сладостями вместо полноценных приемов пищи может создать недостаток витаминов, микроэлементов и питательных веществ в организме", - отмечает эксперт.

Оказывается, организму для нормального функционирования не нужно добавлять сахар. Он составляет нулевое количество питательных веществ и содержит много лишних калорий.

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