Замшева сумка - тренд весни 2025: блогерка показала "луки", які зможе повторити кожна

Замшева сумка - це стильний і універсальний аксесуар, який можна легко поєднувати з безліччю образів, створюючи як кежуал, так і більш елегантні вбрання.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на блогерку India-Rose розповідає, як її носити навесні 2025 року.
В останні кілька сезонів мода активно черпає натхнення з минулих десятиліть, особливо з 1970-х і 1990-х. Замша, як матеріал, була популярна в ці періоди, і її повернення в тренди допомагає створити вінтажні образи, що користуються великим попитом.
Замшеві сумки добре поєднуються з різними стилями та легко адаптуються під різні образи. Їх можна носити як із повсякденним одягом, так і з більш елегантним вбранням, що робить їх ідеальними для перехідного сезону.
Блогерка показала три образи із замшевою сумкою в найбільш трендовому відтінку 2025 року - коричневому.
Для першого "луку" вона вибрала широкі штани карамельного відтінку, які доповнила базовою футболкою шоколадно-коричневого кольору. Зверху вона одягла жакет молочного кольору в стилі оверсайз, а завершити лук вирішила модними кросівками й замшевою сумкою. Вийшов образ, у якому можна піти як на роботу, так і на побачення.
Блогерка показала тренди (скриншот)
Для другого образу вона вибрала білі укорочені штани зі стрілками спереду, а також футболку-поло в чорну смужку і з контрастними ґудзиками. Цей лук вона доповнила замшевими балетками та білим піджаком.
Блогерка показала, з чим носити коричневу замшеву сумку (скриншот)
Для третього луку вона вибрала чорний костюм, що складається зі штанів прямого крою і костюмного жилета з контрастними ґудзиками. Завершити такий лук можна елегантними туфлями-човниками, проте блогерка обрала зручні біркенштоки із замші. Завершити лук вона вирішила трендовою сумкою.
Блогерка показала тренди весни 2025 (скриншот)
Замшеві сумки чудово комбінуються зі шкіряними куртками або взуттям, створюючи контраст між двома текстурами. Якщо ви віддаєте перевагу більш сміливим і модним образам, поєднуйте замшу зі шкіряним жакетом або ботильйонами.
Денім - це завжди гарний вибір для замшевих аксесуарів. Джинсова куртка або джинси ідеально поєднуються із замшевою сумкою. Такий образ можна доповнити футболкою або топом, а взуття підібрати в тон сумці.
Одним з актуальних трендів 2025 року є монохромність. Спробуйте створити повний образ в одному кольорі - наприклад, поєднуючи замшеву сумку з одягом нейтральних відтінків (бежевий, коричневий, сірий) або пастельних тонів. Це створить гармонійну, збалансовану композицію.
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