Замшева сумка - тренд весни 2025: блогерка показала "луки", які зможе повторити кожна

В останні кілька сезонів мода активно черпає натхнення з минулих десятиліть, особливо з 1970-х і 1990-х. Замша, як матеріал, була популярна в ці періоди, і її повернення в тренди допомагає створити вінтажні образи, що користуються великим попитом.

Замшеві сумки добре поєднуються з різними стилями та легко адаптуються під різні образи. Їх можна носити як із повсякденним одягом, так і з більш елегантним вбранням, що робить їх ідеальними для перехідного сезону.

Блогерка показала три образи із замшевою сумкою в найбільш трендовому відтінку 2025 року - коричневому.

Для першого "луку" вона вибрала широкі штани карамельного відтінку, які доповнила базовою футболкою шоколадно-коричневого кольору. Зверху вона одягла жакет молочного кольору в стилі оверсайз, а завершити лук вирішила модними кросівками й замшевою сумкою. Вийшов образ, у якому можна піти як на роботу, так і на побачення.



Блогерка показала тренди (скриншот)

Для другого образу вона вибрала білі укорочені штани зі стрілками спереду, а також футболку-поло в чорну смужку і з контрастними ґудзиками. Цей лук вона доповнила замшевими балетками та білим піджаком.



Блогерка показала, з чим носити коричневу замшеву сумку (скриншот)

Для третього луку вона вибрала чорний костюм, що складається зі штанів прямого крою і костюмного жилета з контрастними ґудзиками. Завершити такий лук можна елегантними туфлями-човниками, проте блогерка обрала зручні біркенштоки із замші. Завершити лук вона вирішила трендовою сумкою.



Блогерка показала тренди весни 2025 (скриншот)

З чим ще можна поєднувати замшеву сумку

Шкіра

Замшеві сумки чудово комбінуються зі шкіряними куртками або взуттям, створюючи контраст між двома текстурами. Якщо ви віддаєте перевагу більш сміливим і модним образам, поєднуйте замшу зі шкіряним жакетом або ботильйонами.

Денім

Денім - це завжди гарний вибір для замшевих аксесуарів. Джинсова куртка або джинси ідеально поєднуються із замшевою сумкою. Такий образ можна доповнити футболкою або топом, а взуття підібрати в тон сумці.

Монохромні образи

Одним з актуальних трендів 2025 року є монохромність. Спробуйте створити повний образ в одному кольорі - наприклад, поєднуючи замшеву сумку з одягом нейтральних відтінків (бежевий, коричневий, сірий) або пастельних тонів. Це створить гармонійну, збалансовану композицію.

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