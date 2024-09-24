Замша та яскраві акценти: 5 образів на жовтень 2024, щоб бути найстильнішою

Замшева куртка + джинси + лофери

Замшеві речі та аксесуари на піку популярності у 2024 році - особливо теплі відтінки коричневого та помаранчевого. Таку куртку можна носити з класичними синіми джинсами та лоферами яскравого відтінку, наприклад, блакитного.

Речі із замші у тренді (фото: instagram.com/lizzyhadfield)

Тренч + широкі штани + балетки

Тренч чи плащ вільного крою - це річ, яка прослужить вам не один рік. Для перших прохолодних жовтневих днів підберіть такий лук: широкі штани, лонгслів або тонкий гольф-водолазку та тренч. Доповнять лук балетки, а в прохолодніші дні ботильйони на невеликому підборі.

Стильний образ на осінь (фото: instagram.com/maimy_pea)

Джемпер + міні-спідниця плісе + чоботи до коліна

Восени можна і потрібно додавати до свого гардеробу спідниці - як короткі, так і довгі. Якщо ви хочете створити романтичний лук, пригляньте сіру спідницю пліссе, блакитну сорочку та теплий светр. Доповнять образ чоботи до коліна з мініатюрним каблуком-"чарочкою". Зверху можна накинути тепле пальто.

Романтичний лук на жовтень (фото: instagram.com/francescasaffari)

Бордовий джемпер + спідниця-балон + туфлі Мері Джейн

На піку популярності восени всі відтінки червоного, особливо винний або, як його ще називають, бургунді. Підберіть стильний образ: чорну спідницю-балон у довжині міді, джемпер насиченого бордового відтінку, який зверху прикрасьте тонким ременем. Доповніть лук туфлями Мері Джейн, а в прохолодніші дні чобітками в тон до светра.

Образ в офіс та на побачення (фото: instagram.com/nnennaechem)

В'язана сукня + аксесуари в тон

В'язане або трикотажне плаття - найкраще рішення на прохолодну осінь. Можна створити стильний total look оливкого кольору. Просто підберіть взуття та аксесуари до улюбленої сукні.

Стильний образ на жовтень 2024 (фото: instagram.com/anoukyve)