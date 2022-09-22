ua ru
Чт, 22 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Замовив мені свій улюблений торт: мама Михайла Діанова розповіла про здоров'я захисника Маріуполя

Новость на русском →
Четвер 22 вересня 2022 15:44
Замовив мені свій улюблений торт: мама Михайла Діанова розповіла про здоров'я захисника Маріуполя Фото: Михайло Діанов повернувся додому і одразу потрапив до шпиталю (з архіву Дмитра Козацького)
Автор: Анна Шиканова

Михайла Діана, захисника Азовсталі з Тернополя, старшого сержанта 36 бригади, було звільнено з іншими азовцями 21 вересня. Його фото з підвалів Азовсталі з металевим штирем у руці облетіло всі соціальні мережі та ЗМІ ще у травні.

Мама Михайла Діанова розповіла, що вже розмовляла із сином і він зараз у шпиталі Чернігова. Про це повідомляє "Суспільне".

"Зараз він перебуває у шпиталі у Чернігові. Мої діти туди до нього поїхали, його дочка Катя та моя донька, його сестра та мій зять. Я чекаю від них дзвінка, що вони скажуть. Ми б хотіли його якнайшвидше забрати додому. Як кажуть, рідні стіни лікують, але розуміємо, що потрібно буде відповідне харчування, дієта, бо він 4 місяці був у полоні, не отримував належного харчування.

У нього поранені обидві руки, нога. Зараз у руки зняли шпицю, але сказали, що кістка не зросла. Ну як вона може зрости, якщо їх там майже не годували. Тут ми вже все організуємо, відгодуємо", - розповіла Ірина Діанова.

Замовив мені свій улюблений торт: мама Михайла Діанова розповіла про здоров'я захисника Маріуполя

Фото: Михайло Діанов повернувся додому з полону

Вона додала, що син попросив у неї свій улюблений торт, який вона у дитинстві йому пекла на день народження.

"Головне, що він живий. Він мені замовив торт "Курортний". Це наш сімейний рецепт. Я востаннє готувала на день народження синові у 1996 році, йому було 16 років. Він мені сказав: "Мамо, я хочу "Курортний" торт". Я кажу: "Немає проблем, зроблю!" - повідомила мама Азовця.

Востаннє рідні чули голос Михайла у середині квітня. Із заводу вони вийшли у середині травня. Михайло Діанов із позивним "Борода" потрапив у полон з рештою азовців.

Замовив мені свій улюблений торт: мама Михайла Діанова розповіла про здоров'я захисника Маріуполя Діанов бере участь у захисті України з 2015 року. Пішов на фронт добровольцем. Окрім військової справи він ще дуже любить музику.

"Вчора з сином вдалося поговорити телефоном. Напевно, вони якраз кордон перетнули. Перші його слова були: "Я вільний!". Емоції переповнюють, але я вмію тримати їх при собі, я їх ніколи не виливаю на поверхню ні в сльозах, ні в словах, я людина стримана і рідко плачу.

Навіть коли побачила фото його, пораненого на Азовсталі, не плакала. Звісно, мене переповнює радість. Але я його ще не бачила. У мене не було жодних сумнівів, що він повернеться живим із полону. Ні на мить. Сьогодні мій батько має день народження, 85 років. І те, що Михайло повернувся з полону – для його діда найкращий подарунок”, – поділилася Ірина Діанова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що робили військові у перші хвилини після звільнення з полону.

А ще писали про те, що додому повернулася медик "Азова" Мар'яна Мамонова, яка має день у день стати мамою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азов Обмін полоненими
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь