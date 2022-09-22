Замовив мені свій улюблений торт: мама Михайла Діанова розповіла про здоров'я захисника Маріуполя

Михайла Діана, захисника Азовсталі з Тернополя, старшого сержанта 36 бригади, було звільнено з іншими азовцями 21 вересня. Його фото з підвалів Азовсталі з металевим штирем у руці облетіло всі соціальні мережі та ЗМІ ще у травні.

Мама Михайла Діанова розповіла, що вже розмовляла із сином і він зараз у шпиталі Чернігова. Про це повідомляє " Суспільне ".

"Зараз він перебуває у шпиталі у Чернігові. Мої діти туди до нього поїхали, його дочка Катя та моя донька, його сестра та мій зять. Я чекаю від них дзвінка, що вони скажуть. Ми б хотіли його якнайшвидше забрати додому. Як кажуть, рідні стіни лікують, але розуміємо, що потрібно буде відповідне харчування, дієта, бо він 4 місяці був у полоні, не отримував належного харчування.

У нього поранені обидві руки, нога. Зараз у руки зняли шпицю, але сказали, що кістка не зросла. Ну як вона може зрости, якщо їх там майже не годували. Тут ми вже все організуємо, відгодуємо", - розповіла Ірина Діанова.

Фото: Михайло Діанов повернувся додому з полону

Вона додала, що син попросив у неї свій улюблений торт, який вона у дитинстві йому пекла на день народження.

"Головне, що він живий. Він мені замовив торт "Курортний". Це наш сімейний рецепт. Я востаннє готувала на день народження синові у 1996 році, йому було 16 років. Він мені сказав: "Мамо, я хочу "Курортний" торт". Я кажу: "Немає проблем, зроблю!" - повідомила мама Азовця.

Востаннє рідні чули голос Михайла у середині квітня. Із заводу вони вийшли у середині травня. Михайло Діанов із позивним "Борода" потрапив у полон з рештою азовців.

Діанов бере участь у захисті України з 2015 року. Пішов на фронт добровольцем. Окрім військової справи він ще дуже любить музику.

"Вчора з сином вдалося поговорити телефоном. Напевно, вони якраз кордон перетнули. Перші його слова були: "Я вільний!". Емоції переповнюють, але я вмію тримати їх при собі, я їх ніколи не виливаю на поверхню ні в сльозах, ні в словах, я людина стримана і рідко плачу.

Навіть коли побачила фото його, пораненого на Азовсталі, не плакала. Звісно, мене переповнює радість. Але я його ще не бачила. У мене не було жодних сумнівів, що він повернеться живим із полону. Ні на мить. Сьогодні мій батько має день народження, 85 років. І те, що Михайло повернувся з полону – для його діда найкращий подарунок”, – поділилася Ірина Діанова.