Заказал мне свой любимый торт: мама Михаила Дианова рассказала о здоровье защитника Мариуполя

Михаил Дианов, защитник Азовстали из Тернополя, старший сержант 36 бригады, был освобожден с остальными азовцами 21 сентября. Его фото из подвалов Азовстали с металлическим штырем в руке облетело все социальные сети и СМИ еще в мае.

Мама Михаила Дианова рассказала, что уже разговаривала с сыном и он сейчас в госпитале Чернигова. Об этом сообщает " Суспільне ".

"Сейчас он находится в госпитале в Чернигове. Мои дети туда к нему поехали, его дочь Катя и моя дочка, его сестра и мой зять. Я жду от них звонка, что они скажут. Мы б хотели его как можно быстрее забрать домой. Как говорят, родные стены лечат. Но, понимаем, что нужно будет соответствующее питание, диета. Так как он 4 месяца был в плену, не получал надлежащего питания.

У него ранены обе руки, нога. Сейчас в руки сняли шпицу, но сказали, что кость не срослась. Ну как она может срастись, если их там почти не кормили. Тут мы уже все ему организуем, откормим", - рассказала Ирина Дианова.

Фото: Михаил Дианов вернулся домой из плена

Она добавила, что сын попросил у нее свой любимый торт, который она в детстве ему пекла на день рождения.

"Главное, что он живой. Он мне заказал торт "Курортный". Это наш семейный рецепт. Я в последний раз готовила на день рождения сыну в 1996 году, ему было 16 лет. Он мне сказал: "Мама, я хочу "Курортный" торт". Я говорю: "Нет проблем, сделаю!" - сообщила мама Азовца.

Последний раз родные слышали голос Михаила в середине апреля. С завода они вышли в середине мая. Михаил Дианов с позывным "Борода" попал в плен с остальными азовцами.

Дианов участвует в защите Украины с 2015 года. Ушел на фронт добровольцем. Кроме военного дела, он еще очень любит музыку.

"Вчера с сыном удалось поговорить по телефону. Наверное, они как раз границу пересекли. Первые его слова были: "Я свободен!". Эмоции переполняют, но я умею держать их при себе, я их никогда не выливаю на поверхность ни в слезах, ни в словах. Я человек сдержанный и редко плачу.

Даже когда увидела фото его, раненого на Азовстали, не плакала. Конечно, меня переполняет радость. Но я его еще не видела. У меня не было никаких сомнений, что он вернется живым из плена. Ни на секунду. Сегодня у моего отца день рождения, 85 лет. И то, что Михаил вернулся из плена - для его дедушки лучший подарок", - поделилась Ирина Дианова.