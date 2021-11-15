Замотали руки, ноги и заклеили рот: под Полтавой воспитатели издевались над 4-летней девочкой
В детском саду Диканской общины Полтавской области разгорается скандал. Дело в том, что воспитатели издевались над 4-летней девочкой. Во время тихого часа ей скотчем замотали руки и ноги и заклеили рот, чтобы она не плакала.
Об этой истории рассказал глава Полтавского областного совета Александр Беленький на своей странице в Facebook.
"Обращаюсь к руководству ГУ Национальной полиции в Полтавской области по поводу проверки фактов и обстоятельств этого чрезвычайного происшествия!" - написал он.
Беленький также подчеркнул, что не хочет, чтобы эта история замалчивалась, так как это часто происходит в подобных случаях.
Пользователи сети прокомментировали инцидент.
- Животные. Нужно чтобы эту сволочь знали все. Это же детки. Зачем идти работать туда, где тебя бесит. У меня как у мамы шок.
- Жаль, но люди стали очень жестокие - и взрослые, и дети.
- Очень грустно, что такие люди работают с детьми... Не дай Бог быть на месте тех родителей, чей ребенок испытал такие издевательства.
- Издевательство над детьми. Ужасно. Особенно, когда у тебя маленький ребенок.
- Таких нужно садить. Надолго. Навсегда. Надеюсь ребенку будет оказана достойная психологическая помощь.
Напомним, в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу из-за того, что он не хотел делать аппликацию.
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