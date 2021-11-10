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Не хотел делать аппликацию: в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу

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Житомир, Среда 10 ноября 2021 14:44
Не хотел делать аппликацию: в Житомире воспитательница в садике ударила ребенка по лицу В детском саду в Житомире возник скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Житомире в детском саду возник громкий скандал. Мать 6-летнего мальчика обвиняет воспитательницу в том, что она била ребенка по лицу, потому что он хотел делать аппликацию.

В частности, женщина синяк на щеке у сына заметила, когда они пришли домой, пишет ТСН.

По словам Татьяны Добровольской, она увидела, что на лице след от удара

Женщина выложила фото в родительскую группу и родители написали, что их дети видели, как воспитательница ударила Виктора, потому что тот не хотел делать аппликацию.

"Мой малый сказал, что действительно Снежана Николаевна ударила Виктора по лицу, и все детки видели это. Я в шоке, моя Соломия также говорит, что воспитательница ударила, потому что он не хотел садиться возле девочек и мальчиков, делать петушка", - рассказала Татьяна.

Как отреагировала на обвинения воспитательница

Однако, воспитательница все отрицает. Сама она сейчас в отпуске.

"Она сказала: Я ничего не делала. Я такого не могла", - сказала заведующая заведения Тамара Касьянчук.

Также воспитательница уверяет, что синяк ребенок получил не в садике, потому что никто из тех, кто работал именно с этим ребенком, его не заметил.

Кроме того, мама в травмпункте зафиксировала след удара и написала каргу в отдел образования.

"Мы подключим психологов, анкетирование родителей. Оно будет тоже важно, чтобы понять ситуацию. Не буду утверждать, состоялся ли этот факт или не состоялся, но сам факт - описанный в жалобе - он не допустим", - отметила первая заместитель руководителя департамента отдела образования Светлана Ковтуненко.

Также женщина написала заявление в полицию и там открыли производство за нанесение легких телесных повреждений.

Отмечается, что мать отказалась переводить сына в другую группу, однако сейчас 6-летний Виктор уже несколько дней не ходит в садик.

Если вину воспитательницы докажут, ей грозят исправительные работы или ограничение свободы до 2 лет.

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