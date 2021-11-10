В детском саду Черкасс несколько лет издевались над детьми

Что произошло в садике

В горсовет обратилась мама одного из воспитанников дошкольного учреждения. Она рассказала, что над ребенком издеваются. Об обращении женщины сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

"Речь идет об одной группе, где есть две воспитательницы. Одна из них уже написала заявление по собственному желанию, другая также сначала хотела уволиться, но пошла на больничный. Своей вины они не признают. В коллективе — абсолютно нездоровая атмосфера", - отметила Чубина.

В Департаменте образования и гуманитарной политике Черкасского горсовета была создана комиссия, которая проверила этот факт. Члены комиссии пообщались с родителями детей, проведя анонимное анкетирование. Также им удалось найти родителей детей воспитанников, которые посещали этот детсад еще несколько лет назад. Выяснилось, что такие случаи уже происходили в садике.

На ситуацию отреагировал мэр города

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко в прямом эфире сообщил, что данные передадут в прокуратуру и воспитателей должно ждать наказание.

"К сожалению подтвердились некоторые факты, в частности, и те, которые были изложены в заявлениях родителей, и они были поданы еще в 2018 году. Дал поручение предоставить юридическую в оценку действиям чиновников, прикидывавших эти факты. Все материалы сегодня будут переданы в прокуратуру, и я прошу прокуратуру должным образом отреагировать, потому что такие не могут оставаться без должной реакции", - рассказал Анатолий Бондаренко.