Заморозки и ветер: синоптик дала прогноз до конца недели

Погода в Украине в ближайшие дни будет изменчивой и ветреной. Ожидается потепление, но в нескольких областях сохранятся ночные заморозки. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко в своем блоге на сайте opinionua.com.

Погода в ближайшие дни будет ветреной и как отметила Диденко, ежегодно в Вербное воскресенье дует сильный ветер. Она добавила, что 19-21 апреля ветер будут северный и северо-восточный, сильный, местами даже с порывами.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, днем прогреется до +15 +19 градусов, но ночи будут холодными, местами с заморозками.

"Температура воздуха будет постепенно повышаться, в течении дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11 +16 градусов. В воскресенье, 21 апреля, в день президентских выборов, теплой ожидается западная часть Украины, максимально предполагается +15 +19 градусов. Ночи в Украине будут оставаться холодными +3 +7 градусов, в западной части возможны заморозки 0-3 мороза", - написала Диденко.

Карта погоды

Она отметила, что 19 и 20 апреля существенные осадки маловероятны, а вот 21 апреля атмосферный фронт принесет периодические дожди на запад и север страны.

В Киеве до конца недели будет прохладно. Ночная температура воздуха составит +2 +5 градусов, в течении дня воздух прогреется до +11 +14 градусов. Существенные осадки маловероятны, но в воскресенье увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали оптимистичный прогноз погоды.

А также рассказывали о том, что украинцев предупредили о ночных заморозках в ближайшие дни.