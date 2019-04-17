В Украину идет потепление

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Одна ночью в некоторых областях ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 18 апреля, улучшится, в большинстве областей ожидается потепление. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По прогнозам синоптиков, осадков в Украине завтра не ожидается, лишь ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью +1-6 градусов, в большинстве северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем +11-16 градусов, на Закарпатье +18-20 градусов; в восточной части, в Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, температура днем +7-12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов. Есть вероятность периодических дождей, но будет умеренно тепло.

РБК-Украина писало, что 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются в сильные заморозки в воздухе -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, синоптики прогнозируют, что существенное потепление наступит не раньше чем через неделю. Потепление до +20-22 градусов наступит в Украине только после Пасхи.