ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет потепление

Новости » Общество    17.04.2019 - 14:47
В Украину идет потепление
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Одна ночью в некоторых областях ожидаются заморозки

Погода в Украине завтра, 18 апреля, улучшится, в большинстве областей ожидается потепление. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

По прогнозам синоптиков, осадков в Украине завтра не ожидается, лишь ночью и утром в южных областях и на Прикарпатье дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью +1-6 градусов, в большинстве северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов, днем +11-16 градусов, на Закарпатье +18-20 градусов; в восточной части, в Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса, температура днем +7-12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов. Есть вероятность периодических дождей, но будет умеренно тепло.

В Украину идет потепление

РБК-Украина писало, что 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 (I уровень опасности, желтый). Кроме того, в восточных, Черниговской и Сумской областях прогнозируются в сильные заморозки в воздухе -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, синоптики прогнозируют, что существенное потепление наступит не раньше чем через неделю. Потепление до +20-22 градусов наступит в Украине только после Пасхи.

На Украину надвигаются сильные заморозки В Украине в ближайшие дни будет холодно
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Погодапотепление
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь