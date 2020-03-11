Заморозки и снегопады даже в мае: метеоролог ошарашила прогнозом

Погода в Украине весной 2020 года может удивить заморозками. Причем вероятность этого остается высокой, как в марте-апреле, так и в мае. Об этом рассказала географ-метеоролог Вера Балабух.

Отметим, что в Украину уже идет похолодание. Днем температура будет минимальной, а ночью ожидаются морозы до -4 градусов.

По словам метеоролога, погода этой зимой, как и весной, будет зависеть от Арктического циклона. Если разрушение этого вихря будет происходить постепенно, вероятны короткие периоды похолодания, пишет Униан.

"Резкое разрушение вихря может спровоцировать более интенсивное и длительное вторжение арктического воздуха. Поэтому заморозки и снегопады вероятны не только в марте-апреле, даже в мае", - говорит Балабух.

Причиной же аномально теплой зимы 2019-2020, по словам метеоролога, является интенсивная циклоническая деятельность на севере Атлантики.

Но все же на протяжении последних десятилетий температура в Украине растет. Особенно ощутимы эти перемены летом и зимой. Снежного покрова, даже зимой, становится все меньше, даже в северных регионах. Но это не означает, что снежных зим больше не будет.

"Они (снежные зимы. - Ред.) будут. Но преобладать будут более теплые и, вероятно, малоснежные", - прогнозирует Вера Балабух.

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