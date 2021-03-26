UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Заморозки и много дождей: синоптики дали прогноз погоды на апрель

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в апреле будет дождливой, с умеренным теплом днем, а ночью, по некоторым данным, ожидаются заморозки. Читайте ниже в материале, что будет с синоптической ситуацией во втором месяце весны.

Прогнозом погоды на апрель поделились народный синоптик Леонид Горбань, а также Украинский гидрометцентр и Gismeteo.

Так, по словам Леонида Горбаня, настоящего тепла (и то холоднее средних значений) следует ждать лишь после православной Пасхи. А она в этом году будет поздней - 2 мая.

А вот апрель, по мнению синоптика, будет холодным. В начале месяца возможны даже заморозки.

"По началу апреля просчитывается ночной "минус" (1-3 градуса). Средина апреля будет более прохладная, а последняя неделя апреля будет также ветреная, прохладная и с дождями", - рассказывает Горбань. - Другие синоптики говорили, что будет очень ранняя весна, но ее и близко не будет".

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что температура и осадки в апреле будут в пределах средних многолетних значений.

"Средняя месячная температура предполагается 8-11 тепла, в горах 5-6 тепла, что близко к средним многолетним значениям. Месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений", - сообщили синоптики.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что апрель в целом будет со стабильной температурой около +10 градусов, а ночные заморозки маловероятны. При этом ожидается много дождливых дней.

Ниже смотрите прогноз погоды для Киева, Харькова, Львова и Одессы.

Погода в Украине в апреле, прогноз на месяц (фото: gismeteo.ua)

Тем временем синоптики прогнозируют, что в Украину придет резкое потепление уже на этих выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Потепление будет со снегом и дождями: конец марта готовит новые погодные сюрпризы
Дожди со снегом: синоптики огорчили прогнозом погоды
Прогноз погоды