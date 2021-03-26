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Заморозки і багато дощів: синоптики дали прогноз погоди на квітень

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в квітні буде дощовою, з помірним теплом вдень, а вночі, за деякими даними, очікуються заморозки. Читайте нижче в матеріалі, що буде з синоптичною ситуацією у другому місяці весни.

Прогнозом погоди на квітень поділилися народний синоптик Леонід Горбань, а також Український гідрометцентр і Gismeteo.

Так, за словами Леоніда Горбаня, справжнього тепла (і то холодніше середніх значень) варто чекати лише після православної Пасхи. А вона в цьому році буде пізньою - 2 травня.

А ось квітень, на думку синоптика, буде холодним. На початку місяця можливі навіть заморозки.

"На початку квітня прораховується нічний "мінус" (1-3 градуси). Середина квітня буде більш прохолодна, а останній тиждень квітня буде також вітряний, прохолодний та з дощем", - розповідає Горбань. - Інші синоптики говорили, що буде дуже рання весна, але її й близько не буде".

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура і опади у квітні будуть в межах середніх багаторічних значень.

"Середня місячна температура передбачається 8-11 тепла, в горах 5-6 тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - повідомили синоптики.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що квітень в цілому буде зі стабільною температурою близько +10 градусів, а нічні заморозки малоймовірні. При цьому очікується багато дощових днів.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова та Одеси.

Погода в Україні у квітні, прогноз на місяць (фото: gismeteo.ua)

Тим часом синоптики прогнозують, що в Україну прийде різке потепління вже на цих вихідних.

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