Заморозки и дожди: в каких областях ждать непогоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ближайшие дни в Украине погода испортится

Погода в Украине в воскресенье, 21 апреля, заметно испортится. Заморозки в темное время суток ожидаются почти на всей территории страны. Об этом говорится в сообщении метеорологов на сайте Gismeteo.ua.

Заморозки обойдут стороной только Запад, а также Житомирскую и Винницкую области. Во всех остальных регионах прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5...0 градусов, что соответствует первому - "желтому" - уровеню опасности.

В восточных и южных областях, а также в Сумской и Днепропетровской областях есть вероятность сильных заморозков в воздухе до -3...0 градусов (это второй - "оранжевый" - уровень опасности.

В понедельник и вторник, 22 и 23 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3...0 градусов ("желтый" уровень).

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, что заморозками называется понижение температуры ниже нуля градусов на почве или в приземном слое воздуха вечером или ночью при "плюсовой" температуре днем. Это явление представляет опасность для растений и сельхозкультур.

"Рекомендуется защитить посевы, садовые культуры с помощью подручных средств. Использовать можно полимерную пленку, солому, нетканные материалы", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее синоптики предупреждали о вероятности осадков в виде дождей на Севере и Западе. В других регионах прогнозируется сухая погода.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине на день выборов 21 апреля.

Также мы писали о том, что синоптик рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.