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Заморозки та дощі: в яких областях чекати на негоду

STYLERЖиття    21.04.2019 - 07:11
Заморозки та дощі: в яких областях чекати на негоду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У найближчі дні в Україні погода зіпсується

Погода в Україні в неділю, 21 квітня, помітно зіпсується. Заморозки в темний час доби очікуються майже на всій території країни. Про це йдеться в повідомленні метеорологів на сайті Gismeteo.ua.

Заморозки обійдуть стороною тільки Захід, а також Житомирську і Вінницьку області. У всіх інших регіонах прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -5...0 градусів, що відповідає першому - "жовтому" - рівню небезпеки.

У східних і південних областях, а також у Сумській і Дніпропетровській областях є ймовірність сильних заморозків у повітрі до -3...0 градусів (це другий - "помаранчевий" рівень небезпеки).

У понеділок і вівторок, 22 та 23 квітня, в більшості областей України очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -3...0 градусів ("жовтий" рівень).

Заморозки та дощі: в яких областях чекати на негоду

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, що заморозками називається зниження температури нижче нуля градусів на грунті або в приземному шарі повітря ввечері або вночі при "плюсовій" температурі вдень. Це явище являє небезпеку для рослин і культур.

"Рекомендується захистити посіви, садові культури з допомогою підручних засобів. Використовувати можна полімерну плівку, солому, нетканные матеріали", - йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що раніше синоптики попереджали про ймовірність опадів у вигляді дощів на Півночі та Заході. В інших регіонах прогнозується суха погода.

Заморозки та дощі: в яких областях чекати на негоду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні на день виборів 21 квітня.

Також ми писали про те, що синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє тепло.

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