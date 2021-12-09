Как заморозить вареники, чтобы они не слипались и были как свежие

Специалисты говорят, что нельзя ставить сырые вареники к морозилке, ведь это приведет к получению твердого теста.

Также существует утверждение, что низкотемпературная обработка вареных пельменей повышает риск того, что они просто распадутся при повторной обработке.

Как правильно замораживать вареники

Сначала в большой кастрюле воду нужно довести до кипения и добавить немного соли и столовую ложку масла. Далее положите вареники в кипящую воду и через 30 секунд выньте шумовкой.

В частности, лучше делать это партиями и добавлять только несколько за раз. Так ни один из вареников не проведет слишком много времени в горячей воде.

Как правильно замораживать вареники (freepik)

Далее выложите их на противень и присыпьте мукой или смажьте маслом. Также можно использовать пергамент для выпечки, но важно чтобы вареники не касались друг друга.

Кроме того, не нужно ставить лоток с варениками в морозилку, пока они полностью не остынут. Уже через два часа они замерзнут и станут твердыми и только тогда их можно будет положить в пакет.