Украину заморозит, а снег - до 80 см: синоптик ошарашила апрельским прогнозом

Погода в Украине сейчас находится под влиянием арктического воздуха, поэтому ближайшие дни могут быть холодными, и снежными, особенно на Западе Украины. Таким прогнозом ошарашила ведущий синоптик Гидрометцентра Наталья Голеня.

По словам Натальи, холодный воздух с северо-западной части европейского континента столкнулся с теплым воздухом на территории Украины, постепенно вытесняя его.

"Сегодня и завтра (7 и 8 апреля. - Ред.) холодный воздух также распространится на юг и восток Украины, там температура снизится с 16 до 8-10 градусов тепла, на остальной территории сегодня мы ожидаем 1-6 тепла благодаря тому, что облачная погода, холодная, и осадки в виде дождя и мокрого снега", - рассказывает метеоролог.

Снег ожидается в основном на Западе. Здесь уже 1-5 см местами, особенно на Прикарпатье.

"В Карпатах до 15 см, а на высокогорье даже 60-80 см снега", - сказала синоптик.

Что с погодой в Украине сегодня и завтра и когда потеплеет

По данным Укргидрометцентра, сейчас снег и дождь с Запада сместился севернее и восточнее. Температура - низкая, в западных областях - около нуля и даже ниже.

Завтра, 8 апреля, в стране ожидается пасмурная, прохладная и мокрая погода, а ночью - заморозки (на Западе до -4, на Севере и в Центре до -1).

Скрин: Погода в Украине 7-8 апреля (meteo.gov.ua)

Потепление и прекращение осадков ожидается в стране на выходных - 10-11 апреля.